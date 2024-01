Estados Unidos devolvem obras roubadas por nazistas avaliadas em mais de R$ 12 milhões

A nova devolução é anunciada após o retorno, no ano passado, de sete obras de arte roubadas de Grunbaum em 1938, vendidas pelos nazistas para financiar sua máquina de guerra. Juntas, as obras valem mais US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12, 3 milhões.

O Museu de Arte Allen da Universidade Oberlin detinha a obra Girl with Black Hair, avaliada em cerca de US$ 1,5 milhão, enquanto Portrait of a Man permanecia na coleção do Museu de Arte Carnegie e está avaliada em cerca de US$ 1 milhão. Ambos os desenhos são do artista expressionista austríaco Egon Schiele.