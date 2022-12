Exposição de presépios é atração do Museu de Arte Sacra de SP

Como já é tradição nesta época de Natal, o Museu de Arte Sacra de São Paulo realiza exposição de presépios com obras de vários locais. Tradicionais, Modernos e Contemporâneos reúne 11 trabalhos criados em momentos diferentes da história, do século 17 ao 21, confeccionados no Brasil, Itália, Portugal e França.





Exposição de presépios está em cartaz no Museu de Arte Sacra Foto: Sonia Balady





O MAS de São Paulo tem em seu acervo 160 conjuntos de presépios e para essa mostra fez um recorte com trabalhos exibidos junto à exposição Arte Sacra Através dos Séculos. Há ainda uma obra que é resultado de trabalho colaborativo dos artistas Icaro Hueza e Vagner Rodrigues, que pode ser visto nos jardins da instituição e que tem tamanho real. Essas peças são feitas de tramas em alumínio, que dão ar de contemporaneidade neste ambiente histórico, e se destacam pela representação fiel das imagens religiosas.

História

Em 1223, São Francisco de Assis decidiu usar a criatividade para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus. Para isso, de forma teatral, com autorização do papa da época, construiu um cenário vivo, o que impressionou as pessoas que viam a cena.





Presépio Napolitano está na mostra do Museu de Arte Sacra Foto: Sonia Balady





Como toda boa tradição, a montagem dos presépios pelas famílias foi se mantendo através dos tempos, seja um simples ou os sofisticados. Há também obras de grandes mestres que se encontram em museus de diversos países, que escolheram representar a história do nascimento de Jesus. O certo é que essa é a forma de manter viva na memória o verdadeiro sentido do Natal, que é mais amplo e mais profundo do que apenas ações comerciais ou sociais.





Presépio equatoriano integra mostra do Museu de Arte Sacra de SP Foto: Sonia Balady





Continua após a publicidade

SERVIÇO

Tradicionais, Modernos e Contemporâneos - Presépios MAS

Período: de 28 de novembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023

Museu de Arte Sacra de São Paulo. Avenida Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo (ao lado da estação Tiradentes do Metrô). Tel. 3322-5393.

Horários: de terça a domingo, das 9 às 17h.

Ingresso: R$ 6 /R$ 3 (meia entrada nacional para estudantes, professores da rede privada e I.D. Jovem - mediante comprovação), e gratuito aos sábados. Isenção para crianças de até 7 anos, adultos a partir de 60, professores da rede pública, pessoas com deficiência, membros do ICOM, policiais e militares - mediante comprovação





Continua após a publicidade