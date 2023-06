Fotógrafo do Rio captura momento em que o Cristo Redentor ‘abraça’ a Lua e viraliza na web

Uma imagem encantadora do Cristo Redentor “abraçando” a Lua só foi possível graças as lentes do fotógrafo Leonardo Sens, morador de Niterói, no Rio de Janeiro. Durante três anos, ele se dedicou a capturar o momento e, finalmente, conseguiu no último domingo, 4. Para fazer a foto, o niteroiense estudou a posição do astro para calcular o momento exato do ano em que ele estaria alinhado ao monumento, localizado no Morro do Corcovado.

Leonardo contou que fez a imagem às 6h28, da Praia de Icaraí, em Niterói, a 11 quilômetros de distância do Cristo. “No dia da foto, cheguei 15 minutos antes da aproximação da Lua do Cristo. Fiquei me movimentando na areia para achar o ajuste fino, o alinhamento correto da Lua com as mãos do Cristo, bem centralizado. E consegui. O tempo ajudou, o céu estava bem limpo, deu tudo certo”, disse.

Parece fácil, mas o fotógrafo revelou o que precisou pensar e executar, em segundos, para alcançar o objetivo. “A maior dificuldade mesmo, é na hora de tirar a foto no seu posicionamento. Ali na areia da praia, você não tem certeza do seu ponto, você acha que está no ponto certo. Aí, olha a Lua descendo, acha que está tudo ok. Mas quando ela está bem próxima do morro, você vê se tem que ir um pouco mais para a esquerda, ou para a direita... São nos segundos finais da aproximação que você tem que se jogar um pouco para o lado, para o outro, para poder se encaixar no alinhamento”, explicou.

Foram cerca de 50 disparos em três, quatro segundos, destacou Leonardo. “É tudo muito rápido. Cheguei na praia 15 minutos antes. Fui na noite anterior, então já sabia do horário. Cheguei, arrumei o tripé, a câmera, fiz alguns cliques com a Lua ainda um pouco acima, só para ajustar o foco, as configurações, e deixei estático. No momento em que a Lua foi descendo, naqueles segundos de aproximação, apertei o botão do timer para fazer vários disparos. Foram uns 50 em três, quatro segundos”, falou.

Foto foi feita pela manhã, da Praia de Icaraí, em Niterói, a 11 quilômetros de distância do Cristo Redentor Foto: Instagram/@leosens

Tentativas anteriores

Leonardo Sens contou que a ideia surgiu em 2021. “Aqui de Niterói, a gente tem uma vista belíssima do Rio, a gente vê todas as montanhas, o Cristo... Sempre observei a Lua, o horizonte, o Sol se pondo. Então, resolvi pesquisar se em algum momento do ano, a Lua ou o Sol se alinhava perto do morro do Cristo. Busquei saber a data certa desse alinhamento por meio de aplicativos”, revelou.

Continua após a publicidade

“Em 2021, tentei a primeira vez. Segui os passos do aplicativo, data e hora, mas não consegui fazer a captura. O meu enquadramento não ficou tão correto. Em 2022, tentei de novo. Na data próxima a anterior, tentei, mas estava nublado e tive que cancelar”, contou.

Repercussão nas redes sociais

Leonardo, que tem mais de 55 mil seguidores no Instagram, publicou as fotos na rede social, que logo viralizaram. “A repercussão está sendo muito legal. Todo mundo comentando, elogiando... Tudo novo para mim, mas muito legal o carinho da galera. Fiquei dois dias, praticamente, respondendo o pessoal nos comentários. É muito difícil. Fico imaginando os famosos... Tem que ter uma assessoria, é complicado (risos), mas é divertido”, confessou.

Leonardo, que tem mais de 55 mil seguidores no Instagram, publicou as fotos na rede social, que logo viralizaram Foto: Instagram/@leosens

Carreira

Leonardo Sens começou a fotografar em 2005, com câmeras digitais. Ele conta que sempre gostou de fazer imagens da natureza, do pôr do Sol, da Lua e das estrelas. “Desde 2005, quando ganhei a minha primeira câmera digital, gosto muito de fazer fotos de paisagem. Sempre levava a câmera nos meus passeios, nas minhas viagens”, lembrou.

Atualmente, ele trabalha como fotógrafo profissional: “Em 2012, comprei uma nova câmera, dessas que trocam lentes, e comecei a tirar fotos de pessoas, festas, a fazer books... Passei a ser chamado para eventos. Fiz engenharia elétrica também. Então, conciliava os dois, mas em 2020, com a pandemia, larguei a engenharia e fiquei na fotografia. Vivo desses trabalhos corriqueiros e faço do meu hobby a fotografia da natureza”.

Continua após a publicidade