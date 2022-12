Ganhador do Pritzker, arquiteto japonês Arata Isozaki morre aos 91 anos

EFE - O renomado arquiteto japonês Arata Isozaki, autor de obras como o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (Estados Unidos) e vencedor do Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2019, morreu aos 91 anos.

Uma representante do escritório do arquiteto em Barcelona confirmou a morte à Agência EFE, depois de receber a notícia através da companheira de Isozaki.

Leia também Governador entrega obra do novo prédio da Pinacoteca

Autor prolífico, Isozaki tem diversas obras no Japão, como a Sala de Concertos de Kyoto; nos Estados Unidos, incluindo a expansão do Museu de Arte do Brooklyn, em Nova York, e o edifício de escritórios Team Disney, em Orlando; e vários países na Europa, especialmente na Espanha, como o Palau Sant Jordi, em Barcelona.





O arquiteto japonês Arata Isozaki, ganhador do Prêmio Pritzker Foto: Laurent Dominique / EFE





Outros edifícios notáveis são a Allianz Tower em Milão, na Itália, o Museu Nacional da Civilização Egípcia no Cairo e o Centro Nacional de Convenções do Catar.

Entre as tendências modernas da arquitetura, Isozaki está situado dentro do movimento metabolista, e seu estilo evoluiu de elementos tradicionais para mais modernistas e geométricos, reinterpretando formas como abóbadas, esferas e outros detalhes.

Em 2019, recebeu o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura, pelo seu conjunto de trabalhos, “que transcende o quadro da arquitetura para levantar questões que transcendem eras e fronteiras”, segundo o júri.

Para alguns arquitetos, Isozaki era um visionário que sempre abordou o seu trabalho com um “profundo compromisso com a arte do espaço”.