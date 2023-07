Johnny Depp vende autorretratos sobre época ‘sombria’ e ‘confusa’ de disputa com Amber Heard; veja

LONDRES (AP) - Johnny Depp pintou as emoções dos últimos anos em um autorretrato e está oferecendo o resultado para venda como edição limitada.

O ator começou a trabalhar na obra, intitulada Five, por volta de 2021, em meio a uma disputa explosiva com a ex-companheira, Amber Heard, que se desenrolou em tribunais dos dois lados do Atlântico.

“Acho que é a obra mais pessoal que ele já fez”, disse Ian Weatherby-Blythe, diretor administrativo da Castle Fine Art, que está cuidando da venda de Five. A galeria também supervisionou a coleção de arte de estreia de Depp, a série de retratos Friends & Heroes.

Autorretrato do ator Johnny Depp é exibido na galeria Castle Fine Art na quinta-feira, 20 de julho de 2023, em Londres Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

“Ele revisitou os olhos várias vezes seguidas. Quando você olha para a obra, você sabe, é um belo retrato. Mas, quando você olha para os olhos, há algo muito significativo por trás dos olhos, algo muito triste”, completa Ian Weatherby-Blythe.

“[O autorretrato] foi criado em um momento, digamos, meio sombrio, meio confuso”, Depp disse em vídeo divulgado na quinta-feira para promover a venda. “Essencialmente, só fiz Five porque estava prestes a entrar no quinto ano da loucura”.

Com preços a partir de £ 1.950 (cerca de R$ 11.840), as edições autografadas de Five estarão à venda a partir das 12h de quinta-feira por 13 dias.

Atores Amber Heard e Johnny Depp durante julgamento em tribunal nos EUA Foto: Steve Helber/AP - 16/05/2022

Briga judicial

Heard pediu o divórcio em maio de 2016, buscando uma ordem de restrição temporária contra a estrela de Piratas do Caribe.

Um tribunal britânico decidiu em 2020 que um artigo de tabloide rotulando Depp de “espancador de mulheres” era “substancialmente verdadeiro”. Logo após a decisão no Reino Unido, Hollywood cortou quase todos os laços com Depp, descartando-o das franquias Animais Fantásticos e Piratas do Caribe.

Em abril de 2022, Depp iniciou um processo por difamação contra Heard, com base em um artigo de opinião do Washington Post de 2018 no qual ela se referia a si mesma como “uma figura pública que representa o abuso doméstico”. Um júri da Virgínia acabou decidindo que Heard havia difamado Depp em três acusações e concedeu a ele US$ 15 milhões em danos. Em uma segunda ação, Depp foi considerado culpado por difamação e Heard recebeu US$ 2 milhões.

Ato de cura criativa

A casa de moda Dior, observa Depp, “por mais doloroso que tenha sido, manteve a palavra”. Five usa como ponto de partida a fotografia que lançou sua campanha Dior Sauvage, liderada pelo diretor criativo Jean-Baptiste Mondino.

Alguns meses atrás, Depp voltou à arte e, após fazer ajustes, decidiu compartilhar publicamente o que considera um ato de cura criativa.

Usando pigmentos antigos, no estilo de sua série de retratos anterior, Five marca a primeira vez que Depp tentou capturar sua própria imagem. Obra de menores dimensões, com preço mais baixo, Five é descrita como deliberadamente íntima e mostra o ator em estado de exaustão emocional.

Depp pintou as emoções dos últimos anos em um autorretrato, intitulado "Five" Foto: REUTERS/Ben Makori

“Fazer autorretrato não é uma coisa muito confortável”, disse Depp, observando que ele se sentava com um espelho e se desenhava em diferentes luzes, momentos e ângulos.

Ele também pretende assinar “todas as obras”, disse Weatherby-Blythe. “Ele assumiu esse compromisso, quer dar a oportunidade ao maior número possível de pessoas de comprar sua arte e também quer tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível para a Mental Health America”, acrescentou. Do produto de cada venda, US$ 200 serão doados para a organização sem fins lucrativos.

Depp pode ter vencido no tribunal, mas a opinião pública continua dividida sobre o ator que já foi uma das estrelas mais lucrativas do cinema. Weatherby-Blythe acredita que haverá interesse de colecionadores de arte, bem como dos seguidores da estrela.

“Acho que Johnny ainda tem muitos, muitos fãs por aí. Mas também espero que os compradores de arte a vejam como uma obra de arte única”, disse ele, ressaltando que o ator “pintou e desenhou durante toda a vida, e acho que os conhecedores de arte verão isso. É uma peça muito, muito especial, muito pessoal.”

