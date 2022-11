Johnny Depp volta para elenco de ‘Piratas do Caribe’ após garantir que não retornaria para saga

Publicidade

Cinco anos após o último filme, Johnny Depp irá retornar ao elenco de Piratas do Caribe. O ator voltará a dar vida ao Capitão Jack Sparrow nas filmagens que iniciarão em 2023.

Segundo o site The Sun, as gravações vão começar no mês de fevereiro do ano que vem e o título provisório do novo filme da franquia é A Day At The Sea (Um Dia no Mar).

Leia também Johnny Depp faz participação no ‘Savage X Fenty Show’, de Rihanna, após críticas; assista

Johnny Depp foi inocentado no processo movido pela ex-mulher. Foto: Jim Watson/EFE/EPA

“Johnny deve retornar como Capitão Jack Sparrow e está programado para começar a filmar no início de fevereiro em um local secreto no Reino Unido. Está tudo em fase inicial e ainda não há nenhum diretor ligado ao projeto, que está sendo chamado de Um Dia no Mar”, disse a fonte da publicação.

“Bruce Hendricks, que trabalhou nos três primeiros filmes, foi nomeado produtor executivo do novo projeto. Todos os outros detalhes estão sendo mantidos em segredo”, concluiu.

Johnny foi afastado da saga após as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher Amber Heard, em abril deste ano. Antes de vencer o processo, o ator chegou a falar que não voltaria a trabalhar no elenco de Piratas do Caribe.

“Se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 mi) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?”, questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. “Isso é verdade”, respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.

Continua após a publicidade