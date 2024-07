A mansão que pertenceu à mulher que teria inspirado o famoso quadro Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, está à venda por € 18 milhões - cerca de R$ 106 milhões, conforme a cotação atual -, na Itália. Localizada em Florença, o imóvel possui 14 quartos e quase 3 mil metros quadrados.

Segundo a imobiliária Sotheby’s International Realty, responsável pela venda, a casa pertenceu ao poderoso mercador florentino Francesco del Giocondo. Cientistas alemães da Universidade de Heidelberg afirmam que a mulher do mercador, Lisa Gherardini, está por trás do sorriso enigmático da obra de Da Vinci. Mona Lisa também é conhecida como “la Gioconda”.

Mansão de mulher que teria inspirado 'Mona Lisa' está à venda na Itália. Foto: Domínio Público e Sotheby's International Realty/Reprodução

A imobiliária diz que a mansão foi construída em 1300. Há uma enorme área externa de 270 mil metros quadrados com jardins, avenidas arborizadas e uma grande floresta. A parte exterior da casa também conta com um imóvel para o zelador, construções para uso agrícola, uma capela privada, uma piscina e uma quadra de tênis. O interior se divide entre três andares, além do térreo. O imóvel tem cômodos como três grandes salões, uma galeria com abertura para o parque, uma adega, uma biblioteca e um terraço. Os andares são conectados por escadas e elevadores.

A aparência atual da casa foi encomendada no início do século 20 pela marquesa Nathalie Antinori, segundo a Sotheby’s International Realty. O projeto é do irmão da marquesa, o arquiteto Egisto Paolo.

Veja fotos da mansão da mulher que teria inspirado a Mona Lisa:

Mansão da mulher que teria inspirado 'Mona Lisa' está à venda na Itália. Foto: Sotheby's International Realty/Reprodução

