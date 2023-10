NOVA YORK - O Museu Americano de História Natural está planejando reformular a administração de cerca de 12.000 restos mortais humanos, o doloroso legado de práticas de coleta que levaram o museu a adquirir esqueletos de indígenas e escravos retirados dos túmulos e os corpos de nova-iorquinos que morreram ainda na década de 1940.

O Museu Americano de História Natural decidiu remover todos os restos humanos da exposição, como este esqueleto exibido na reconstrução de um enterro de um guerreiro da Mongólia em cerca de 1000 d.C. Foto: American Museum of Natural History

A nova política incluirá a remoção de todos os ossos humanos atualmente em exibição pública e melhorias nas instalações de armazenamento onde os restos mortais são mantidos. Os antropólogos também passarão mais tempo estudando a coleção para determinar as origens e as identidades dos restos mortais, já que o museu enfrenta questões sobre a legalidade e a ética dessas aquisições.

“Descobrir as respostas para o que exatamente temos aqui e como descrever isso da forma mais completa possível é algo importante a ser feito no futuro”, disse Sean Decatur, que se tornou presidente do museu em abril.

A iniciativa, que foi anunciada aos membros da equipe na semana passada, ocorre em um momento em que os museus de história natural enfrentam um escrutínio cada vez maior sobre os restos mortais que muitas vezes adquiriram em nome de teorias científicas desacreditadas, como a eugenia, e que normalmente envolviam a coleta de corpos de pessoas que nunca consentiram em se tornar propriedade institucional.

“As coleções de restos mortais humanos foram possíveis graças a desequilíbrios extremos de poder”, disse Decatur à equipe em uma carta. “Além disso, muitos pesquisadores nos séculos XIX e XX usaram essas coleções para promover agendas científicas profundamente falhas, enraizadas na supremacia branca, ou seja, a identificação de diferenças físicas que poderiam reforçar modelos de hierarquia racial.”

Na coleção do museu de Nova York estão os restos mortais de 2.200 nativos americanos que deveriam ser repatriados aos descendentes de acordo com uma lei federal adotada há mais de 30 anos. O museu repatriou os restos mortais de 1.000 pessoas em resposta a essa lei, mas foi criticado pelo ritmo com que vem pesquisando a afiliação tribal de outros. Atualmente, o museu tem três pessoas envolvidas nesse trabalho, embora Decatur tenha dito que parte de sua iniciativa é concentrar mais recursos nessa área.

Um segundo conjunto de restos mortais problemáticos inclui os ossos de cinco adultos negros que foram desenterrados de um cemitério de Manhattan para pessoas escravizadas em 1903.

Um terceiro conjunto, conhecido como “coleção médica”, inclui os restos mortais de cerca de 400 nova-iorquinos, em sua maioria pobres, que morreram na década de 1940 e cujos corpos não reclamados foram inicialmente doados a faculdades de medicina. Eles foram transferidos para o museu pelas escolas em um processo que pode não ter sido permitido pela lei, de acordo com estudiosos do direito.

Museu Americano de História Natural Foto: Evelyn Freja/The New York Times

Decatur discutiu a profanação do cemitério para pessoas escravizadas em sua carta à equipe. O cemitério provavelmente remontava à época colonial e foi escavado durante a construção no bairro de Inwood, na parte alta de Manhattan. Uma foto da época mostra os esqueletos que foram retirados do solo. Os trabalhadores formaram uma pirâmide com os crânios.

A questão desses restos mortais ressurgiu recentemente quando os historiadores locais começaram a pesquisar a área ao redor do antigo cemitério, pois agora ela está sendo objeto de um novo projeto. Eles examinaram a história das pessoas enterradas ali e acompanharam a disposição dos restos mortais nos registros mantidos pelo museu. “Senti que os ossos deveriam ser repatriados”, disse Cole Thompson, um dos historiadores.

Em uma entrevista, Decatur disse que achou perturbador o tratamento dado aos corpos.

“Certamente, como afro-americano, a questão da raça é de particular interesse”, disse Decatur. “O legado da desumanização dos corpos negros por meio da escravidão continua após a morte na forma como esses corpos foram tratados e desumanizados a serviço de um projeto científico.”

Na carta à equipe, o presidente falou sobre esses restos mortais: “Identificar uma ação restauradora e respeitosa em consulta com as comunidades locais deve fazer parte do nosso compromisso”.

O Museu Americano de História Natural também guarda os restos mortais de mais de 100 outros indivíduos negros, cerca de 60 dos quais fazem parte da “coleção médica” de 400 nova-iorquinos cujos corpos foram entregues ao museu por faculdades de medicina no final da década de 1940.

Os nova-iorquinos doentes, isolados e, na maioria, pobres, cujos restos mortais compõem essa coleção, morreram sozinhos em casas, hospitais e, em alguns casos, na rua. Sem serem reclamados por parentes, os corpos foram entregues às escolas de medicina como material didático para dissecação e outros fins.

Mas seus restos mortais não foram enterrados, como era de costume, quando o treinamento foi concluído; em vez disso, foram entregues ao museu. Eles permaneceram lá desde então, encaixotados em um depósito, com as identidades amplamente conhecidas, mas com destinos ainda longe de serem decididos.

O antropólogo que os obteve, Harry Shapiro, buscou construir uma coleção de referência que ajudaria a documentar quaisquer mudanças no esqueleto e disparidades anatômicas ao longo do tempo, de acordo com o museu. Ele era um famoso especialista em evolução, embora hoje a associação dele com a eugenia - e o foco nas diferenças raciais - tenha atraído críticas.

“As pessoas que estudaram a eugenia estavam interessadas em entender as diferenças anatômicas e comportamentais entre determinados grupos”, disse Carlina Maria de la Cova, professora de antropologia da Universidade da Carolina do Sul.

“Hoje, consideraríamos essas abordagens como racismo científico. Mas, na época, os cientistas estavam trocando pessoas como crianças trocam cartas de Pokémon.” Carlina Maria de la Cova

É raro que coleções anatômicas, como a criada por Shapiro, incluam pessoas que morreram em um passado recente, embora o Smithsonian, a Universidade de Howard e o Museu de História Natural de Cleveland tenham restos mortais de pessoas que morreram há apenas algumas décadas.

Harry L. Shapiro trabalhou no Museu Americano de História Natural por 44 anos e foi presidente do departamento de antropologia Foto: American Museum of Natural History

Nos últimos meses, a professora universitária de Nova York, Erin Thompson, tomou conhecimento da “coleção médica” do museu de Nova York ao pesquisar as questões éticas e legais que envolvem os restos mortais. Ela disse que ficou surpresa ao ver que a coleção incluía nova-iorquinos que haviam morrido na década de 1940.

Mas Thompson, que leciona na Faculdade de Justiça Criminal John Jay, em Manhattan, disse que quando tentou pesquisar mais a fundo esses e outros restos mortais, seus esforços foram impedidos pelo museu, que lhe negou acesso ao catálogo. “Fiquei surpresa com a total rejeição de minhas solicitações”, disse Thompson.

Anne Canty, porta-voz do museu, disse que o catálogo de restos humanos não é acessível ao público. “O acesso só é concedido em conexão com uma solicitação de pesquisa científica qualificada”, disse ela.

Hoje em dia, as escolas de medicina garantem os corpos por meio de contribuições voluntárias. Mas na década de 1940, as escolas de Nova York recebiam muitos corpos do necrotério. Vários especialistas disseram que a lei estadual de Nova York não permitia que as escolas transferissem os cadáveres para museus.

“Não há nenhuma maneira expressamente legal de os restos mortais humanos acabarem em um museu”, disse Tanya Marsh, professora da faculdade de direito da Wake Forest University, especializada em direito dos restos mortais humanos.

Essa opinião é reforçada pela correspondência nos arquivos da faculdade de medicina da Universidade de Columbia, uma das quatro que contribuíram com os restos mortais para o museu na década de 1940. Anos antes, na década de 1930, o museu de história natural havia solicitado a Columbia “material de dissecação humana”, mas o pedido foi recusado.

Em uma carta de 1932, Willard Rappleye, o reitor da faculdade de medicina, disse a um professor de anatomia que “fomos informados pelo conselho da universidade que não temos permissão para fazer isso de acordo com a lei atual sobre a disposição de corpos”.

Em uma correspondência com o advogado da escola, Rappleye foi além: “Seria uma política insensata fazermos isso, mesmo que tivéssemos permissão legal para fazê-lo”.

Diante de tais preocupações, não está claro por que quatro faculdades de medicina, incluindo as da Universidade de Columbia, da Universidade de Nova York e da Universidade de Cornell, deram continuidade a essas transferências na década de 1940. As faculdades de medicina da Columbia e da NYU não quiseram comentar; um porta-voz da Cornell disse que a instituição estava estudando a questão.

O museu disse que o conselho havia estudado a questão legal. “Não acreditamos que nenhum dos restos mortais dessa coleção tenha chegado ao museu fora dos canais legais”, disse Canty, o porta-voz, em um e-mail.

Sean M. Decatur, presidente do Museu Americano de História Natural, anunciou a iniciativa do museu em relação a restos humanos em uma carta à equipe Foto: Amber Ford/The New York Times

Um problema para o museu no futuro é o fato de que, ao contrário dos corpos adquiridos há mais de um século, as pessoas cujos ossos estão na “coleção médica” podem muito bem ter parentes vivos e não tão distantes. A maioria dos indivíduos está identificada nos registros do museu, disseram as autoridades, embora tenham se recusado a divulgar os nomes, sugerindo que isso seria inadequado nesse momento.

“Gostaríamos de ser os únicos a realmente fazer contato com as famílias descendentes”, disse Ashley Hammond, presidente do departamento de antropologia. “E ainda não conseguimos iniciar esse processo”.

Hammond disse que o ritmo da pesquisa depende, de certa forma, da disponibilidade de recursos.

“Houve uma curva de aprendizado acentuada”, disse Hammond. “Estamos limitados pela extensão de nossos registros de arquivo. Não acho que isso seja um reflexo de nossos bibliotecários ou arquivistas. É uma inadequação histórica da documentação.”

A utilidade de algumas coleções anatômicas é evidente em pesquisas, incluindo a que acaba de ser concluída sobre os restos mortais de 81 pessoas no Museu de História Natural de Cleveland para entender melhor as taxas de mortalidade da gripe de 1918. Comparações com outras pessoas que morreram antes da pandemia revelaram que os ossos dos doentes eram mais frágeis, indicando que os doentes crônicos tinham uma chance maior de morrer da doença.

Hammond disse acreditar que ainda pode haver mérito em manter os restos da “coleção médica”. “Não sabemos o que o futuro da ciência nos reserva”, explicou ela. “Estamos tentando conceituar como fazer essa pesquisa acontecer em uma estrutura ética.”

Este artigo foi publicado originalmente no New York Times.