Vai ver a exposição sobre Chaves no MIS? Veja serviço completo e dicas de passeio pela região

No ano passado, o seriado mexicano Chaves completou 40 anos desde que foi ao ar pela primeira vez no México. Em 2024, completam-se 40 anos da primeira exibição no Brasil. Para celebrar esses marcos de um fenômeno duradouro, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo estreia Chaves: A Exposição, que abre suas portas para visitação nesta sexta-feira, 5, no MIS Experience.

'Chaves: A Exposição' acontece no MIS Experience. Foto: MIS-SP/Divulgação

Chaves, personagem criado por Roberto Bolaños, conquistou gerações de brasileiros, sendo reprisado durante anos pelo SBT até ter os direitos de exibição adquiridos pelo Multishow, último canal brasileiro a mostrar os episódios do seriado. Em 2020, o programa deixou de ser apresentado no Brasil e outros países do mundo, resultado de um problema comercial entre a Televisa, emissora original do programa, e os herdeiros de Bolaños.

Sucessos pop no MIS

De acordo com Felipe Pinheiro, produtor executivo da exposição, a chegada de Chaves ao MIS é mais uma demonstração da tradição do espaço em receber grandes exposições sobre sucessos da cultura popular. “Nosso objetivo, assim como foi o sucesso de Castelo Rá-Tim-Bum que o MIS fez, é trazer uma exposição completa de Chaves. São mais de 20 cenários, mais de 2.000 objetos e mais de mil metros quadrados construídos. Assim temos a mesma riqueza de detalhes e a imersão que o castelo conquistou no MIS”, conta.

Alguns cenários foram reconstruídos para garantir a imersão completa aos fãs do garotinho que “morava” em um barril em uma vila.

“Durante a visitação, as pessoas poderão passar por vários cenários originais tanto dos episódios de Chaves quanto de Chapolin, mas além de entrar nos nos episódios, vão conseguir entrar nos cenários, sentar na escada da vila, na escola do Professor Girafales, fazer uma refeição no restaurante de Dona Florinda e entre outras coisas”, continua Felipe.

Continua após a publicidade

A vila em que o personagem e seus amigos vivem foram remontados para 'Chaves: A Exposição'. Foto: MIS-SP/Divulgação

Estão à mostra itens originais do seriado, como o figurino do Chaves e do Chapolin, as armas do herói atrapalhado e as roupas da Dona Florinda e da Clotilde, a famosa Bruxa do 71. “A gente tem também os roteiros originais, manuscritos do Roberto, episódios perdidos que nunca vieram para o Brasil”, diz o produtor.

Apesar de Chaves ser o principal personagem da exposição e um dos mais conhecidos de Bolaños, ao lado de Chapolin, a exposição também terá espaço para outras criações do comediante. “Dr. Chapatim, Chaparrón (Pancada Bonaparte) e Xaveco, ou seja, todos os personagens do mundo do Chespirito. O Roberto Bolaños será mostrado como personagem, escritor e ator. Vai haver uma sala dedicada a ele, ao seu amor ao futebol, e a linha do tempo de tudo que ele fez”, pontua Felipe.

Os ingressos para Chaves: A Exposição já estão à venda no site www.expochaves.com.br. A entrada é gratuita às terças-feiras.

A história do criador do personagem também será contada. Foto: MIS-SP/Divulgação

Serviço: Chaves, a exposição

MIS Experience

Continua após a publicidade

Rua Cenno Sbrighi, 250Água Branca / www.mis-sp.org.br / (11) 3613-2044

Terças a sextas, domingos e feriados das 10h às 19h (permanência até 20h) Sábados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Ingressos: Quartas a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Sábados, domingos e feriados: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia) | Gratuito as terças (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita)

Como chegar

O MIS Experience fica próximo do Terminal Lapa e de alguns pontos de ônibus. Para quem for de metrô, o espaço fica a cerca de 15 minutos de caminhada das estações da CPTM: Lapa (Linha 7 – Rubi e Linha 8 – Diamante) e Água Branca (Linha 7 – Rubi). O espaço também fica próximo da estação de metrô Palmeiras – Barra Funda (Linha 3 – Vermelha).

Onde comer

Continua após a publicidade

Villa Mangiona

O restaurante fica na Rua Lincoln de Albuquerque, em Perdizes, e sua especialidade é a pizza napolitana, feita com uma massa de fermentação longa, o que dá um sabor especial à pizza. Além disso, o restaurante tem um clima muito agradável com mesas em uma área externa com árvores e uma iluminação aconchegante.

Além de pizza, o local também serve entradinhas como a Salada Caprese, que serve 1 pessoa e te, mozzarella de búfala, tomate, rúcula, manjericão e pesto de azeitona, por R$ 60. Também dá para beliscar um Crostini, feito com a massa de pizza do restaurante, com azeite, alecrim e parmesão.

Onde: Rua Lincoln Albuquerque, 312 - Perdizes

Funcionamento: Diariamente, das 18h às 23h

Veja mais dicas de restaurantes no Paladar Estadão

Continua após a publicidade

DoRo Gastronomia

O DoRo é uma opção para quem quer algo mais reservado. O DoRo se diz “um local escondido com um atendimento e uma gastronomia notáveis” em seu site. Comandada pelo chefe Matheus Buosi, a cozinha tem muita inspiração italiana com ingredientes do cotidiano. O local, que também funciona para café da manhã, abre às 8h.

Para o almoço e janta, o cardápio conta com inúmeras opções. De entrada, que tal as mini bruschettas de filé mignon com queijo gorgonzola e azeite trufado, que custam 64 e servem duas pessoas. De prato principal, uma boa opção é o risoto de polvo, que custa 145.

Onde: Rua Turiassu, 483 - Perdizes

Funcionamento: Domingo a Quinta-feira, das 8h às 23h. Sexta e Sábado, das 8h às 23h30

Tel: (11) 3863-2029/ (11) 91654-4456