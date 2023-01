Babel: Obra conta toda a história do livro - da invenção da escrita aos dias de hoje

Livro sobre a história do livro está previsto para abril ( Foto: Gerhard/Pixabay )

A Ateliê lança em abril, em parceria com as Edições Sesc, História do Livro e da Edição: Produção e Circulação, Formas e Mutações. Em quase 800 páginas, o bibliotecário francês Yann Sordet, que é autor também de Da Argila à Nuvem (Ateliê), retrata as principais questões relacionadas à invenção da escrita até chegar no debate atual, em que uma revolução das tecnologias de informação e comunicação coloca em xeque práticas de leituras e usos de suportes cristalizados há, pelo menos, dois mil anos. A obra, que tem posfácio de Robert Darnton, apresenta diferentes perspectivas da evolução dos suportes da escrita, passando pelas tecnologias e técnicas de produção, até as formas de comercialização. Uma boa dica para quem gosta de acompanhar os bastidores do livro.

Poesia chilena: Enrique Lihn no Brasil

Pouco conhecido no Brasil, mas um dos principais poetas chilenos - e referência para Roberto Bolaño e inspiração para Jorge Edwards -, Enrique Lihn (1929-1988) terá seu livro La Pieza Oscura (O Quarto Escuro) publicado no Brasil no segundo semestre pela Nós. Não é seu primeiro livro, mas é o que ele considerava como sua primeira coletânea de poemas válida. A obra foi lançada no Chile em 1963. Lihn foi também romancista, dramaturgo e artista plástico.

Eduardo Krause no mundo árabe

A Dublinense vendeu os direitos do romance Brava Serena, de Eduardo Krause, para o mercado de língua árabe - ele será publicado pela editora Nadhd, da Arábia Saudita, ainda este ano. No livro, Roberto Bevilacqua é um viúvo solitário que, obrigado a se aposentar, decide deixar o Brasil e se mudar para a Itália. Ele planeja viver seus últimos anos em Roma, acompanhado apenas de remédios e remorsos. Ele só não conta com uma inusitada amizade que o levará a uma jornada insólita e libertadora. * Este já é o quarto título da editora a ser licenciado para o mercado árabe. Outros livros foram adquiridos por editoras do Egito e do Kuwait. No Egito, aliás, sairão, ainda este ano, os romances Setenta, de Henrique Schneider, e Elas Marchavam Sob o Sol, de Cristina Judar.

Encontros e desencontros

Um dos fenômenos no BookTok, Se Ele Estivesse Comigo (If He Had Been With Me) será lançado no Brasil em março pela HarperCollins. De 2019 e descoberto agora pelos leitores da comunidade, o romance de Laura Nowlin acompanha a história de Autumn e Finn, amigos inseparáveis na infância que, no presente, fazem de tudo para se evitarem. Mas, mesmo distantes, Autumn ainda sente uma conexão. E então acontece um acidente, e ela percebe que talvez não tenha a chance de reparar a relação antes que seja tarde demais.

Uma leitora, um escritor, e um thriller psicológico com ares de terror

O escritor Taylor Adams ( Foto: Faro/Divulgação)

Taylor Adams terá mais um livro publicado no Brasil pela Faro - ela acaba de comprar os direitos de The Last World, que será lançado nos Estados Unidos em abril e, aqui, no segundo semestre. O novo thriller psicológico do autor de Sem Saída, adaptado pela Star+, e de Ponte do Medo, lançado na Bienal do Livro e um dos best-sellers da editora na feira, tem nuances de terror. É a história de uma mulher que ao escrever uma crítica negativa sobre um livro entrará numa trama de perseguição inimaginável. * Emma Carpenter vive isolada com seu cachorro, cuidando de uma antiga casa à beira-mar na chuvosa costa de Washington. Seu único contato humano é seu velho vizinho enigmático, Deek, e o dono da casa, Jules. Um dia, ela lê um romance de terror, que ela detesta, e publica uma crítica negativa com uma estrela que a arrasta para uma discussão online com ninguém menos que o próprio autor. Logo depois, incidentes perturbadores começam a acontecer à noite. Para Emma, isso não pode ser apenas uma coincidência e ela começa a investigar a vida e a obra do autor.