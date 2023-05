Livraria da Travessa vai abrir mais duas lojas em São Paulo em 2023

A Livraria da Travessa vai abrir pelo menos mais duas lojas em São Paulo em 2023: no Shopping Villa-Lobos e no Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri.

A primeira delas, a de Alphaville, deve ser inaugurada neste fim de semana. Ela terá 400 m² e vai funcionar onde antes era uma loja da Le Lis Blanc. Até 2018, o shopping contava com uma das últimas megastores da Saraiva.

A outra livraria será inaugurada em agosto, no Shopping Villa-Lobos. Ela vai ocupar o lugar deixado vago por outra rede que, como a Saraiva, entrou em recuperação judicial em 2018: a Livraria Cultura.

Últimos ajustes na nova loja da Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi Alphaville (Foto? Livraria da Travessa/Divulgação)

Inaugurada em 2000, no auge das megastores, com 3 mil m², a Cultura fechou a loja em 2021. "Estaremos no mesmo local, mas com uma loja adaptada aos novos tempos", diz Rui Campos, proprietário da rede carioca de livrarias que vem ganhando espaço em São Paulo.

"Adaptada aos novos tempos" quer dizer uma livraria menor.

A Travessa do Villa-Lobos terá 600 ². Menor do que a Cultura, ou outras dos anos 2000, mas ainda assim a maior loja da Travessa de São Paulo.

E ela terá um diferencial em relação às outras lojas da rede. "Estamos apostando fortemente no setor infantil que, aliás, é o setor do mercado livreiro que mais cresce no mundo todo", diz Campos.

O projeto de Bel Lobo inclui, entre outras coisas, uma arquibancada de onde as crianças poderão assistir aos eventos e à própria cena da livraria, segundo o proprietário.

A Livraria da Travessa chegou ao Shopping Iguatemi em 2022 ( Foto: Alex Silva/Estadão)

Livraria da Travessa em São Paulo

Tradicional no Rio, a Livraria da Travessa chegou discretamente em São Paulo em 2017 e assumiu a operação da loja do Instituto Moreira Salles, que estava abrindo as portas de sua nova sede na Avenida Paulista. Trata-se de uma pequena livraria focada em arte e fotografia, de 180 m².

Em 2019, a Travessa abriu sua primeira loja de rua, em Pinheiros, com cerca de 200 m².

Em 2022, ela assumiu o primeiro espaço deixado pela Cultura. A livraria do Shopping Iguatemi tem 380 m².

A rede conta ainda com uma livraria em Ribeirão Preto - a primeira no estado de São Paulo, inaugurada em 2014 -, seis unidades no Rio de Janeiro e Niterói, uma em Brasília e outra em Lisboa.