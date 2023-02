Rupi Kaur no Brasil: Poeta com mais de 10 milhões de livros vendidos autografa e fala sobre 'Cura Pelas Palavras'

Poeta nascida na Índia e que vive no Canadá desde pequena, e que fez sucesso no Instagram com seus versos e desenhos, transformados depois em livros best-sellers como Outros Jeitos de Usar a Boca, Rupi Kaur, de 30 anos, está no Brasil neste fim de semana para um encontro com leitores no Memorial da América Latina e para uma sessão de autógrafos na Livraria da Vila.

É a primeira vez que ela vem ao Brasil, onde já vendeu 600 mil cópias de seus livros - e ela teria vindo antes, se não fosse pela pandemia. A apresentação faz parte de sua turnê mundial e ela lança, pela Planeta, que vem editando toda a sua obra, Cura Pelas Palavras. Idealizado na pandemia, ele mistura sugestões de exercícios de escrita livre com detalhes sobre sua trajetória pessoal, incluindo o abuso sexual e físico que ela sofreu.

A poeta Rupi Kaur vem pela primeira vez ao Brasil ( Foto: Editora Planeta)

Neste sábado, 4, ela se apresenta no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, a partir das 20h. Ainda há alguns poucos ingressos disponíveis a R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia para idosos) para venda pelo site da Eventim ou, sem taxa de conveniência, na bilheteria do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), das 10h às 17h.

Na segunda, 6, ela estará na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis às 16h horas. Quem quiser um autógrafo da poeta precisa comprar um de seus livros na própria livraria e pegar uma senha - são 500. Elas começam a ser distribuídas (uma por pessoa) no domingo, dia 5, a partir da abertura da loja, às 10h. Os livros de Rupi Kaur publicados no Brasil são: Outros jeitos de usar a boca, Cura pelas palavras, O que o sol faz com as flores, Meu corpo minha casa e Box especial Rupi Kaur da Editora Planeta.

Em 2021, fiz uma entrevista com a Rupi. Leia aqui: Rupi Kaur: 'Ser feminista significa não se calar'

Walter Carvalho será o patrono do Flipoços

O cineasta Walter Carvalho será o patrono da 18ª edição do Flipoços, que neste ano terá como tema Literatura e Fotografia, As Histórias Que as Imagens Não Contam. Diretor de fotografia de filmes como Lavoura Arcaica, Abril Despedaçado, Madame Satã, Central do Brasil e Carandiru, diretor de Budapeste, Raul, O Início o Fim e o Meio, Brincante, Um filme de Cinema, entre outros, e no ar com Travessia, o cineasta de 76 anos estará em Poços de Caldas nos dias 29 e 30 de abril, quando vai participar de um bate-papo sobre sua experiência em fotografia, cinema e televisão. O Flipoços será de 29 de abril a 7 de maio.

Novos contos de Jorge Ialanji Filholini

O escritor Jorge Ialanji Filholini ( Foto: Ciete Silvério)

Muqueta, o novo livro de contos do escritor Jorge Ialanji Filholini, será publicado de forma independente ainda no primeiro semestre e terá um preço acessível: no máximo R$ 15. Os textos foram escritos entre os anos de 2020-22, ou seja, sob o impacto da pandemia. Se as histórias de seus livros anteriores, Somente nos cinemas (2019) e Somos mais limpos pela manhã (2016), finalista do Prêmio Jabuti, narravam as questões sociais e urbanas que permeavam as atitudes dos personagens, Muqueta, por sua vez, traz histórias de protagonistas que refletem, em primeira pessoa, sobre a solidão, o pessimismo em torno de um futuro, a perda fatal de pessoas próximas, o conflito de amizade, memórias perturbadoras e o panorama político dos anos anteriores.

Ruth Ware e 'A Volta da Chave'

A escritora britânica Ruthe Ware ( Foto: Gemma Day)

Chega às livrarias no fim de abril, pela Rocco, um novo romance de Ruth Ware: A Volta da Chave. Best-seller inglesa que tem Agatha Christie como maior fonte de inspiração, ela é conhecida no Brasil por A Mulher na Cabine 10 e outros títulos de mistério. Neste novo livro, ela constrói uma narrativa de tom gótico, que dialoga com o clássico A Volta do Parafuso, de Henry James. A protagonista é uma jovem de 27 anos é suspeita de ter cometido um assassinato. De dentro da prisão, ela escreve a um advogado contando sua história: depois de ter sido escolhida para assumir um bem remunerado cargo de babá, ela se muda para uma área totalmente isolada da Escócia. Ali, em uma casa luxuosa e excêntrica, equipada com todo tipo de aparato tecnológico e envolta em lendas fantasmagóricas, ela fica responsável por três crianças. Aos poucos, aquele que seria o seu emprego dos sonhos começa a colocar em risco sua sanidade.