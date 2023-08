Barco de Tony Soprano, personagem famoso da HBO, está à venda por US$ 300 mil

O barco de um dos personagens mais memoráveis dos anos 2000, Tony Soprano, interpretado pelo ator James Gandolfini, está a venda por US$ 300 mil (cerca de R$ 1.4 milhão na cotação atual). Soprano fez sucesso na série dramática Família Soprano, da HBO, entre os anos de 1999 e 2007.

Tony Soprano, interpretado pelo ator James Gandolfini, ficou no ar por 8 anos. Foto: Anthony Neste/Reuters

Paul Ouimette, o corretor da venda do barco, disse à revista People que o barco ocupa um lugar simbólico na história e que as pessoas estão mais interessadas em conhecer a embarcação do que realmente comprar. O barco foi colocado à venda no último dia 28.

“Muitas pessoas querem apenas vir e ver, [não são] compradores em potencial”, avaliou. “Estamos tentando eliminar tudo isso e conseguir um comprador legítimo seriamente interessado no barco.”

Barco utilizado na série Família Soprano Foto: Reprodução/Youtube

Na série, o barco se chama Stugots (uma gíria italiana que se refere à genitália masculina) e teve destaque em diversos episódios. O atual proprietário do barco o comprou em 2016, 27 anos depois que o navio de Tony fez sucesso no piloto de The Sopranos.

O barco era quase novo na época das filmagens, o que significa que tem aproximadamente a mesma idade da própria série. O atual proprietário mudou o nome da embarcação para Never Enough.

“Acho que esse programa teve um grande culto de seguidores”, diz Ouimette. “Acho que há muitas pessoas por aí que adorariam ter aquele barco, sabendo que aquele barco apareceu no programa; era o barco de Tony Soprano.”