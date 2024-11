‘Ainda Estou Aqui’, filme que pode levar o Brasil ao Oscar, estreia no cinema; conheça a história

Twisters, My Old Ass e mais dicas do que ver no streaming

Foi nesse meio tempo, em 2015, que Marcelo Rubens Paiva lançou seu livro. Em vez de focar em seu pai, o escritor decidiu contar a história de sua mãe. “Como essa mulher, mãe de cinco filhos muito bem-educados, não era conhecida?”, disse. “Minha mãe é o símbolo da resistência. A Clarice Herzog, a Ana Maria Dias. São mulheres que tiveram de enfrentar a ditadura. Seus maridos foram presos, torturados e mortos, e elas tiveram de ir atrás de respostas e pedir Justiça. Por que os homens são heróis, e as mulheres, não? Quando vislumbrei isso, pensei: ela merece um livro.”

Com as memórias de Marcelo Rubens Paiva, Walter Salles encontrou o objeto do que seria seu novo longa de ficção. Amigo das irmãs de Marcelo, o diretor tinha estado naquela casa muitas vezes na sua adolescência. “É inegável que essa história é próxima de mim”, afirmou. A primeira parte do filme, disse ele, tem relação direta com os estilhaços de memória que guarda daquela casa em que as janelas e as portas estavam sempre abertas para o mundo.

No filme, quando Rubens Paiva é levado, em janeiro de 1971, as janelas, portas e até cortinas se fecham, a luz se esvai, as risadas cessam, as palavras deixam de ser proferidas. “Essa família foi roubada daquele estar no mundo”, afirmou o cineasta. Essa segunda parte não foi testemunhada por Walter Salles, mas imaginada com a ajuda do livro de Marcelo (interpretado no filme por Guilherme Silveira na infância e Antonio Saboia na fase adulta) e dos depoimentos de suas irmãs Veroca (vividas no filme por Valentina Herszage e Maria Manoella), Nalu (Barbara Luz e Gabriela Carneiro da Cunha), Eliana (Luiza Kosovski e Marjorie Estiano) e Babiu (Cora Mora e Olivia Torres).

O momento em que aquela casa foi fechada para o mundo, e a família voltou para São Paulo, marcou um antes e depois nas vidas de quem, como Walter Salles, conviveu com a família Paiva. “O Rubens foi o primeiro pai de amigos meus que desapareceu e que depois descobrimos ter sido assassinado. Então, se sobrava alguma inocência para nós jovens que entrávamos na adolescência, ela foi perdida ali.”