Angelina Jolie pede gravações que provariam agressões de Brad Pitt em voo; entenda

Angelina Jolie pede para que Brad Pitt desista de processá-la Foto: @angelinajolie e @bradpittoflccial Via Intagram

Nesta semana, a atriz Angelina Jolie pediu na Justiça acesso às gravações de um jatinho particular onde ela alega ter sido agredida pelo então marido, Brad Pitt, em 2016.

PUBLICIDADE A defesa de Jolie pretende usar as gravações para ajudá-la em um processo contra o ex-companheiro, que se arrasta desde o término do casal, naquele mesmo ano, segundo a CNN americana. Apesar de separados, o processo de divórcio do casal continua em andamento. O motivo é uma vinícola na França comprada em conjunto em 2008.

A defesa de Pitt afirmou que a venda da parte dela do negócio para um magnata russo foi “ilegal”. Segundo ele, as duas partes deveriam estar de acordo se quisessem se desfazer da respectiva fatia da empresa.

Assim, o processo travou. Um documento obtido pela CNN americana afirmou que, para tentar resolver a situação, Pitt queria celebrar um contrato com uma cláusula para impedi-la de falar publicamente sobre os motivos que levaram ao fim do casamento.

Agora, a defesa de Jolie quer ter acesso às gravações para demonstrar que ela decidiu se desfazer do negócio por ter sido agredida - e, portanto, impedido de chegar a um consenso sobre a vinícola.

À Justiça americana, os advogados de Pitt disseram que o pedido é “vexatório” e pouco tem a ver com a questão da vinícola, de acordo com a CNN. Segundo a defesa dele, Pitt teria se comprometido a fazer terapia e tratar a dependência em álcool após a agressão.

Briga em família

Em junho, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, de 18 anos, apresentou uma ação em um tribunal de Los Angeles para retirar o sobrenome do pai.

O episódio marcou uma reviravolta na relação de Pitt com a filha, que havia decidido morar com ele após a separação dos pais. À época, os irmãos já haviam se queixado nas redes sociais sobre o comportamento do pai.

Publicamente, dois irmãos de Shiloh já haviam abandonado o pai, como Zahara, de 19 anos, que estrelou campanhas de publicidade sob o nome artístico “Zahara Marley Jolie”, em 2023. Já Vivienne, de 15 anos, ocultou o sobrenome “Pitt” em seu crédito no novo musical The Outsiders, produzido por Angelina.