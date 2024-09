Anya Taylor-Joy diz que gostaria de viver Elsa em live-action de ‘Frozen’: ‘Seria incrível’

Anya Taylor-Joy, uma das atrizes mais aclamadas na nova geração de Hollywood, está interessada em novos desafios. Depois de viver o papel de Furiosa no último filme Mad Max de George Miller, a atriz de O Gambito da Rainha quer entrar para o universo dos musicais, e revelou ter o desejo de interpretar Elsa em um filme de Frozen.

Anya Taylor-Joy em 'Noite Passada' em Soho, longa de 2021 do diretor Edgar Wright Foto: Focus Features International/Divulgação

A declaração foi feita em entrevista à revista Vogue de Hong Kong, em que a atriz disse estar sempre buscando maneiras de se manter motivada: "Eu queria fazer um musical porque eu sou muito obcecada pelo meu trabalho e adoro o desafio de completar tarefas que parecem impossíveis. Acho isso incrivelmente motivador para mim, então a ideia de poder cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo é muito emocionante". Apesar de um live-action de Frozen nunca ter sido formalmente confirmado pela Disney, Anya continou dizendo que, entre os papeis possíveis, seria o filme de 2013 que mais a animaria para cantar e dançar. Para a atriz, seria a oportunidade de entreter os seus sobrinhos também:

“Acho que Frozen seria demais. Lançar cubos de gelo pelas minhas mãos pode ser muito divertido. E eu seria a pessoa favorita em qualquer festa de criança. Todos os meus irmãos tem filhos agora, então eu adoraria que eles pudessem dizer ‘minha tia é a Elsa’. Isso seria incrível.”

Apesar de nunca ter atuado em um musical, Anya já demonstrou habilidades para isso em sua carreira. No longa de Edgar Wright de 2021, Noite Passada em Soho, Anya dança e apresenta uma versão da música Downtown, conhecida pela gravação de 1964 na voz de Petula Clark. Confira:

Frozen foi um dos maiores sucessos da nova era da Disney, com uma bilheteria de mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo. A animação, que conta de uma dupla de irmãs no reino encantado de Arendelle, levou o Oscar de melhor animação e melhor canção original pelo hit Let it Go.

O último lançamento de Anya Taylor-Joy nos cinemas foi Furiosa: Uma Saga Mad Max. Atualmente, a atriz trabalha no próximo filme do diretor Scott Derrickson (Telefone Preto), The Gorge, ainda sem data de estreia anunciada.