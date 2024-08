‘Armadilha’, de M. Night Shyamalan, é thriller em que o monstro é um pai com pinta de galã

Cooper foi irresistível para o ator justamente por ser capaz de soltar uma piada de tio do pavê para Riley e vibrar com a filha enquanto ameaça um refém virtualmente e bola mil e uma maneiras de escapar de uma arena lotada – e mesmo assim fazer com que o público deseje o sucesso em sua fuga. “É um antagonista que você precisa amar. Mas não queríamos enganar o espectador, por isso revelamos já no trailer quem ele de fato é. A diversão é fazer a audiência lutar para não torcer por ele.”

Em seus estudos sobre psicopatas para se preparar para o papel, Hartnett descobriu que é assim mesmo que funciona. Os serial killers, ao contrário do que muitos pensam, costumam ser charmosos e carismáticos. “Muitas pessoas que entrevistam esses assassinos em dado momento acham que eles não podem ser tão maus. É apavorante, porque é tudo uma performance.”