Ator de ‘Um Sonho Possível’ defende Oscar de Sandra Bullock: ‘performance brilhante’

Quinton Aaron, que interpretou Michael Oher em Um Sonho Possível, manifestou sua indignação com aqueles que estão pedindo que Sandra Bullock seja destituída de seu Oscar por conta do recente drama envolvendo o ex-jogador profissional de futebol americano, cuja história de vida inspirou o filme que rendeu à atriz a estatueta.

Ao TMZ, Quinton disse: “Para fazer uma declaração como essa não faz sentido. Sandra Bullock não teve nada a ver com a história real que estamos lendo agora.” Aaron também acrescentou que Bullock “deu uma performance brilhante” e que seu reconhecimento não deveria ser manchado por algo que não tem relação com ela.

Sandra Bullock foi deixada “desolada” pelas alegações de que seu papel vencedor do Oscar em Um Sonho Possível pode ter sido baseado em uma mentira, conforme revelado pelo Daily Mail. Michael Oher entrou com uma ação judicial nesta segunda-feira,14, alegando que seus pais adotivos, Sean e Leigh Anne Tuohy, o enganaram, retendo os lucros do filme de 2009. Bullock interpretou Leigh Anne Tuohy no aclamado filme.

De acordo com o Daylight Mail, Bullock “detesta” que o trabalho árduo investido no que ela acreditava ser uma história verdadeira tenha sido “manchado”. A notícia surge em um momento difícil para a atriz, pois foi recentemente revelado que seu parceiro, Bryan Randall, faleceu aos 57 anos após uma batalha secreta contra a ELA. Segundo o site, Sandra tem tentado se manter forte em meio a atual turbulência em sua vida pessoal e profissional.

Entenda o que aconteceu

Nesta segunda-feira, 14, Michael Oher iniciou procedimentos legais sobre os lucros gerados por Um Sonho Possível. De acordo com o Daily Memphian, Sean Tuohy respondeu às alegações de Oher dizendo: “Vamos continuar amando Michael”, e que as alegações “devastaram” sua família.

Oher também pediu o fim da tutela, além de uma injunção que os impediria de usar seu nome e imagem. O ex-jogador também está buscando “uma contabilidade completa” do dinheiro ganho pela família pelo o seu trabalho.