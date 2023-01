Atriz e ativista Taraneh Alidoosti é libertada sob fiança no Irã

ANSA - A famosa atriz iraniana e ativista pelos direitos das mulheres Taraneh Alidoosti, detida há quase três semanas por seu posicionamento a favor dos protestos pelos direitos das mulheres, foi libertada sob fiança nesta quarta-feira, 4, e deixou a prisão de Evin, em Teerã.

“Minha cliente foi libertada sob fiança hoje”, disse à agência de notícias Isna a advogada Zahra Minooee, que revelou que o valor pago foi de cerca de 225 mil euros.

Imagens de Alidoosti que circulam nas redes sociais mostram a iraniana sem o hijab no momento de sua libertação da prisão.





A atriz iraniana Taraneh Alidoosti Foto: Yves Herman/ Reuters





Famosa por ter atuado em diversos filmes do cineasta Asghar Farhadi, incluindo o vencedor do Oscar de 2016 O Vendedor, Alidoosti foi detida no último dia 17 de dezembro depois de fazer diversas publicações no Instagram para apoiar os protestos no país.

Desde sua prisão, celebridades e grupos de direitos humanos no exterior se mobilizaram para pedir a soltura da atriz de 38 anos.

A série de manifestações foi desencadeada pela morte da jovem Mahsa Amini, iraniana de origem curda de 22 anos, em setembro, após ser detida em Teerã por violação do código de vestimenta do país.