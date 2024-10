Aprovação de ‘Coringa: Delírio a Dois’ despenca após estreia comercial

Joaquin Phoenix e Lady Gaga interpretam Coringa e Arlequina em Coringa: Delírio a Dois Foto: Warner Bros. Discovery/Divulgação

Após muita expectativa e 11 minutos de aplausos no Festival de Veneza, Coringa: Delírio a Dois não está agradando o público fora do evento internacional de cinema. Após estreia comercial marcada para a última quinta-feira (3), as avaliações de crítica e público do filme foram, em sua maioria, negativas, com o agregador de notas Rotten Tomatoes mostrando um total de 39% de aprovação da crítica especializada e apenas 37% de aprovação do público.

Para nível de comparação, o primeiro filme, lançado em 2019, foi aprovado por 68% dos críticos e 89% dos espectadores. O longa, inclusive, chegou a quebrar a chamada “barreira do bilhão”, arrecadando US$1,07 bilhão ao redor do mundo. Coringa, aliás, passou cinco anos como a maior arrecadação de um filme com censura R (maiores de 18 anos nos Estados Unidos) de todos os tempos, perdendo o posto apenas em 2024 para Deadpool & Wolverine, lançado em 2024.

Um dia após a estreia, o agregador de críticas Rotten Tomatoes registrou Coringa: Delírio a Dois com menos de 40% de aprovação de crítica e público Foto: Rotten Tomatoes/Reprodução