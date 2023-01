Barack Obama escolhe seus filmes preferidos de 2022; veja onde assisti-los

The Washington Post - O ex-presidente americano Barack Obama, que ganhou reputação como crítico cultural com amplo apreço por cinema, literatura e música, divulgou sua lista anual de filmes favoritos em 23 de dezembro. Mas quantos você já viu - ou ouviu falar? Variando de sucessos de bilheteria (Top Gun: Maverick) a filmes estrangeiros que cobrem questões de direitos reprodutivos (O Acontecimento), os gostos de Obama são variados. Aqui está sua lista, com algumas avaliações críticas e informações sobre como assisti-las.

1. Os Fabelmans

Este conto semi-autobiográfico sobre a maioridade retrata vagamente os anos de formação do diretor Steven Spielberg, quando se apaixonou por contar histórias. Ann Hornaday, crítica de cinema do Washington Post, concordou, dando-lhe 3 estrelas em sua crítica, escrevendo: “Desde cedo, Spielberg está nos dizendo, que ele entendeu o poder do cinema de entreter, imergir, informar e transportar, e como uma forma de criar um passado utilizável. Os Fabelmans faz tudo, com um espírito expansivo e aquela combinação por excelência de Spielberg de honestidade e sentimento.” (Estreia dia 9 de fevereiro nos cinemas)

2. Decisão de Partir

Um thriller romântico sul-coreano, segue um detetive investigando a morte de um homem enquanto luta contra sentimentos emergentes pela viúva envolvida no caso. O crítico Michael O’Sullivan deu duas estrelas ao filme e uma recomendação menos brilhante do que o ex-presidente. “Decisão de Partir também é desnecessariamente complicado e às vezes quase impossível de seguir, sua inescrutabilidade narrativa muitas vezes aparece menos como resultado de uma narrativa não linear do que simplesmente como uma afetação cinematográfica”, escreveu O’Sullivan. (Estreia quinta-feira, 5, no cinema)

3. A Mulher Rei

Situado em 1800, o longa acompanha um coletivo de guerreiras na proteção de seu reino africano. Mas, à medida que uma nova ameaça estrangeira surge, a próxima geração deve avançar para continuar seu modo de vida. Hornaday, que deu ao filme 3 estrelas e meia, elogia a atuação de Viola Davis: “A Mulher Rei pode ser uma fábula, mas seu poder é real: o nome é Viola Davis, e ela é nada menos que magnífica”, ela escreveu. (Disponível no Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play)

4. Aftersun

Uma jovem reflete sobre as férias que passou com seu pai 20 anos antes, quando ela estava com 11 anos - chegando a um acordo com o pai que ela conheceu na juventude e o homem que ela realmente não entendia. Essa lembrança melancólica da infância ganhou três estrelas de O’Sullivan, que escreveu sobre o filme: “Os momentos aparentemente mais felizes da infância, (a diretora Charlotte) Wells parece argumentar, podem assumir tons sombrios quando vistos no espelho retrovisor.” (Em cartaz nos cinemas)

5. Emily The Criminal

Uma universitária graduada (Aubrey Plaza) com dívidas avassaladoras e sem perspectivas na carreira fica imersa em um golpe em que age como uma compradora fictícia e arremata produtos cada vez mais luxuosos com cartões de crédito roubados. O’Sullivan deu ao filme três estrelas, mas creditou a Plaza a maior parte do que gostou. “Uma espécie de atração gravitacional emana de Aubrey Plaza como o personagem-título em um thriller policial razoavelmente divertido onde, no lugar de um centro moral, Plaza apresenta uma performance que é divertidamente mordaz”, escreveu O’Sullivan. (Disponível na Apple TV, Google Play Times e TV, YouTube)

6. Pequena Mamãe

Este drama de fantasia francês centra-se em uma menina de 8 anos chamada Nelly, que perdeu a avó e está limpando sua casa. Após a partida abrupta da mãe de Nelly, ela conhece uma garota de sua idade na floresta. O’Sullivan deu uma crítica forte de quatro estrelas: “Pequena Mamãe é o que todo filme deveria ser: poderosamente, até mesmo cativantemente, original; fundamentado na verdade emocional; hiper específico; profundamente universal; estranho; hipnotizante; e não tem um minuto a mais do que o necessário.” (Disponível no Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV)

7. O Último Navio Negreiro

Um dos filmes que Obama promoveu é um documentário da produtora que dirige com sua esposa, Michelle. Este filme segue os descendentes dos sobreviventes do último navio negreiro conhecido a chegar aos Estados Unidos enquanto tentam assumir o controle de seu legado e encontrar conexão com seus ancestrais. (Disponível na Netflix)

8. O Acontecimento

Um drama francês ambientado em 1963, inspirado em livro de Annie Ernaux, prêmio Nobel de Literatura de 2022. Segue uma estudante brilhante que decide resolver por conta própria o problema de uma gravidez não planejada ameaça seus sonhos acadêmicos. (Disponível na HBO Max)

9. Till - A Busca por Justiça

Baseado na história real de Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), que implacavelmente buscou justiça depois que seu filho de 14 anos, Emmett Till, foi brutalmente linchado em 1955. O’Sullivan deu quatro estrelas, escrevendo que o filme “é muitas coisas: um retrato de Emmett Till, vibrante com a promessa de vida; a releitura fascinante de um conto de crime real; um drama sobre uma duvidosa condenação no tribunal; e um vislumbre dos bastidores da estratégia dos primeiros participantes do movimento pelos direitos civis. " (Disponível na Prime Video)

10. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Uma imigrante chinesa envelhecida (Michelle Yeoh) está em um curso multiversal para salvar o mundo e se conectar melhor com as pessoas que ela ama. O’Sullivan deu ao filme 2 estrelas e meia, escrevendo: “É difícil saber o que fazer com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um tour de force - mas de quê? É cansativo. É engraçado. É confuso. É muito longo e parece que tem múltiplos finais.” (Disponível no Prime Vídeo, Apple TV)

11. Top Gun: Maverick

A sequência de Top Gun, de 1986, dominou as bilheterias e foi aclamada pela crítica. Maverick (Tom Cruise) está de volta e treina um grupo de graduados para uma tarefa em que ele deve confrontar seus fantasmas do passado. Hornaday colocou-o em seus 10 melhores filmes do ano e escreveu em sua crítica de 3 estrelas e meia: “É assim que os filmes já foram, em uma época. E é assim que eles podem ser novamente.” (Disponível no Paramount+)

12. O Bom Patrão

Esta comédia espanhola sobre um local de trabalho, estrelada por Javier Bardem, se concentra no proprietário de uma empresa de fabricação de balanças industriais que tenta resolver quaisquer problemas que seus funcionários tenham, enquanto espera para saber se sua empresa receberá um prêmio. O crítico Pat Padua deu ao filme duas estrelas, escrevendo: “Apesar de alguma habilidade de qualidade, O Bom Patrão, no final das contas, não compensa. O capitalismo deveria ser mais divertido do que isso.” (Disponível no Star+)

13. Roda do Destino

Um drama romântico japonês em que três mulheres lidam com problemas de relacionamento: a amiga de uma jovem se apaixona pelo ex; um aluno pede a seu parceiro para prender seu professor; e dois velhos amigos se reencontram depois de décadas separados. (Em cartaz nos cinemas)

14. Um Herói

Neste filme iraniano, um homem preso por causa de uma dívida usa uma licença de dois dias para tentar convencer seu credor a desistir de parte da reclamação. Na crítica de três estrelas, O’Sullivan escreveu: “O filme se passa no Irã, mas é realmente situado no raiar do dia que separa a verdade da mentira. É um aperto, (o diretor Asghar) Farhadi parece dizer, e aquele cujo beliscão que esta tragédia do quotidiano nos faz sentir, agudamente.” (Disponível no Apple TV, Telecine Cult)

15. Pegando a Estrada

Outro filme iraniano, este sobre um casal de meia-idade e seus dois filhos que dirigem pelo interior para se relacionar, brigar e lutar com o futuro. (Disponível no Paramount+)

16. Tár

A famosa (e fictícia) maestrina Lydia Tár (Cate Blanchett) começa a entrar em espiral ao embarcar na gravação de uma sinfonia que elevará sua carreira. Outro filme na lista dos 10 melhores de Hornaday, o crítico deu quatro estrelas ao longa e escreveu: “Assistir Cate Blanchett dar vida na tela a um personagem indelével é testemunhar uma façanha fascinante de duplicação artística, em que Blanchett traz sua angular fisicalidade e uma inteligência rápida e cortante para lidar com uma mulher que está se formando em tempo real.” (Estreia dia 26 de janeiro nos cinemas)

17. A Vida Depois de Yang

Yang, o companheiro androide amado de uma garota, apresenta problemas de funcionamento e o pai dela (Colin Farrell) procura uma maneira de consertá-lo antes de perceber que deve se concentrar em reparar os relacionamentos que negligenciou com sua esposa e filha. Dando ao filme duas estrelas, Hornaday escreveu: “À medida que A Vida Depois de Yang investiga as memórias que ele coletou - e isso o torna um item de colecionador por si só - o resultado é comovente, mas o filme ainda parece estar se desenrolando no alto do paraíso e, francamente, é bastante monótono.Dispense.” (Disponível Paramount+)