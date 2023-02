Berlim 2023: Doc de Sean Penn sobre Ucrânia estreia no festival; veja lista de concorrentes

A 73ª edição do tradicional Festival de Berlim, ou Berlinale como é chamado, será realizada de 16 a 26 de fevereiro, retomando de vez o formato presencial. Os filmes que estarão na competição foram anunciados, e também uma novidade, a criação do prêmio de melhor série de TV. Evento contará com a estreia do documentário Superpower, que Sean Penn e Aaron Kaufman fizeram sobre a Ucrânia.





Leia também Brooke Shields revela estupro em documentário exibido em Sundance: ‘Pensei, fique viva e vá embora’

Malu Galli em cena do filme Propriedade, de Daniel Bandeira Foto: Símio Filmes





O longa brasileiro Propriedade, de Daniel Bandeira, estará na mostra Panorama, que reúne produções do mundo todo para serem exibidos durante o evento alemão. O Brasil terá ainda a coprodução franco-brasileira O Estranho, de Flora Dias e Juruna Mallon, que será mostrado na seção Fórum. Além de dois curtas-metragens, Infantaria, de Laís Santos Araújo, e As Miçangas, de Rafaela Camelo e Emanuel Lavor.

A Berlinale será aberta com a apresentação da comédia romântica She Came To Me, de Rebecca Miller. Veja a seguir a lista dos filmes que vão concorrer ao prêmio principal, o Urso de Ouro.

FILMES QUE CONCORREM AO URSO DE OURO

Bai Ta Zhi Guang, de Zhang Lu (China)

Bis ans Ende der Nacht, de Christoph Hochhausler (Alemanha)

BlackBerry, de Matt Johnson (Canadá)

Disco Boy, de Giacomo Abbruzze (França / Itália / Polônia/ Bélgica)

Le Grand Chariot, de Philippe Garrel (França/ Suíça)

Ingeborg Bachmann: Reise in die Wüste, de Margarethe von Trotta (Suíça / Áustria / Alemanha / Luxemburgo)

Irgendwann werden wir uns alles Erzählen, de Emily Atef (Alemanha)

Continua após a publicidade

Limbo, de Ivan Sen (Austrália)

Mal Viver, de João Canijo (Portugal/ França)

Manodrome, de John Trengove (Reino Unido / EUA)

Music, de Angela Schanelec (Alemanha / França / Sérvia)

Past Lives, de Celine Song (EUA)

Roter Himmel, de Christian Petzold (Alemanha)

Sur l’Adamant, de Nicolas Philibert (França / Japão)

Continua após a publicidade

The Survival of Kindness, de Rolf de Heer (Austrália)

Suzume, de Makoto Shinkai (Japão)

Totem, de Lila Aylesm (México / Dinamarca / França)

20.000 Especies de Abejas, de Estibaliz Urresola Solaguren (Espanha)













Continua após a publicidade