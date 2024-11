Billy Zane se transforma em Marlon Brando no trailer de cinebiografia; veja semelhança

Escrito e dirigido por Bill Fishman, o longa é baseado no livro de memórias homônimo do arquiteto Bernard Judge, que trabalhou com Brando e registrou a relação dele com a ilha privada Tetiaroa, no Taiti. Seus escritos mostram quem o astro era para além da fama, com suas “fraquezas e excentricidades”.

A partir das histórias do livro, Waltzing With Brando acompanha Brando (interpretado por Billy Zane) no auge do estrelato. Ao comprar a pequena ilha, ele procurava escapar da vida agitada em Hollywood e desenvolver um projeto de sustentabilidade.