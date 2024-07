‘Borderlands’: Cate Blanchett diz que ‘loucura da covid’ a levou a estrelar adaptação do game

“As propostas doidas geralmente são as que mais me atraem; as coisas que eu jamais poderia conceber”, explica à revista Empire. Contudo, a atriz admite que aceitar esse projeto implicou em mais do que uma questão de atender suas preferências. “Acho que pode ter sido um pouco da loucura de covid-19 - estava passando muito tempo no jardim, usando a motosserra um pouco livremente demais”, lembra. “Meu marido disse ‘esse filme pode salvar sua vida’”.

Na adaptação, ambientada em um mundo pós-apocalíptico, Blanchett interpreta Lilith, uma famosa fora da lei que volta ao seu planeta natal decidida a encontrar um artefato misterioso - tão misterioso que muitos questionam até sua existência. Sabendo que para realizar sua missão precisará superar obstáculos difíceis, entre os quais criaturas, caçadores de recompensa e bandidos, a personagem se une a um grupo de aliados curiosos, formado pelos personagens de Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt e o robô Claptrap, dublado por Jack Black