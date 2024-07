Homenagem garantida: Filho do Christopher Reeve fará participação no novo ‘Superman’

Detalhes sobre o novo filme do Superman estão guardados a sete chaves, mas os fãs dos quadrinhos da DC têm garantido ao menos um easter egg, isto é, uma homenagem a uma das versões mais adoradas do super-herói. Fotos tiradas do set do longa em Cleveland, nos Estados Unidos, revelam que o jornalista Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve, que ficou imortalizado no papel do Azulão, faz uma participação especial; veja as fotos a seguir:

De acordo com a Variety, Will Reeve interpreta no filme um repórter, papel bastante confortável para ele, que na vida real é correspondente da ABC News. No entanto, a graça da novidade não está aí. Na verdade, a brincadeira está toda na dualidade do próprio Superman, cujo alter-ego, Clark Kent, é um repórter no jornal Planeta Diário. Ou seja, fazendo essa participação, Will Reeve faz uma menção direta ao trabalho do seu pai nos filmes do herói.

Christopher Reeve como Superman. Warner Bros. Pictures / Divulgação. Foto: Warner Bros. Pictures / Divulgação.

Muitos atores já interpretaram o Superman nos cinemas: David Corenswet (Hollywood, The Politician) assume o manto do herói agora neste novo filme, mas antes dele vieram Kirk Alyn, George Reeves e, nos últimos 20 anos, Tom Welling, Henry Cavill e Tyler Hoechlin. Contudo, a versão de Christopher Reeve geralmente é uma das mais celebradas, ultrapassando muitas vezes qualquer barreira geracional. Afinal, foi ele que, no final dos anos 1970, injetou uma bela dose de otimismo e vulnerabilidade para o Homem de Aço, e continuou a encantar o público nas três sequências seguintes, lançadas ao longo da década de 1980.