GRAMADO | Foram dez longos anos para que a dupla de roteiristas – um casal, na verdade – visse nascer o seu rebento. Mariana Bardan e Eduardo Melo conheceram-se no primeiro dia de faculdade e casaram-se no último. Ele já havia cursado matemática, vinha do mundo corporativo. Lá no fundo sabia que sua vocação era artística. Foi estudar cinema.

Estamos falando da dupla que criou Cangaço Novo, a série da Amazon Prime VIdeo que estreia mundialmente nesta sexta, 18. Não é exato dizer ‘estreia’. A série será disponibilizada em 240 territórios – 240! Dependendo da aceitação, Mariana e Eduardo já têm ideias prontas para incrementar os conflitos numa eventual segunda temporada, mas, calma, antes a série precisa passar pelo crivo do público.

Ele queria ser diretor, ela queria ser fotógrafa. O casamento perfeito. Sem padrinhos para ingressar no mundo do audiovisual, resolveram escrever. Era 2009, o ano em que O Profeta recebeu o Grand Prix no Festival de Cannes. Lembram-se do longa de Jacques Audiard? Na cadeia, Tahar Rahim aproxima-se de um chefão do crime, Niels Arestrup.

Assaltos a banco e drama familiar no Nordeste

Mariana e Eduardo ficaram siderados pelo filme. Começaram a pensar como seria se Rahim, o Profeta, vivesse no Brasil. No Nordeste, mais exatamente no Ceará, proliferavam os assaltos a bancos. Foram centenas em um só ano. Uma história começou a tomar forma.

Cangaço Novo, série da Amazon que estreia em 18 de agosto de 2023

“Sou nordestino. Meus pais migraram para São Paulo em condições precárias”, conta Eduardo. “Era uma coisa assim de Vidas Secas. Chegaram na cara e na coragem, sem dinheiro, sem perspectiva e com os filhos para sustentar.” A história, desde o começo, misturava assaltos a bancos com um pesado drama familiar.

Um irmão – o filho pródigo – que volta para casa, mas não para ficar. Vem em busca de dinheiro porque seu pai adotivo, o que o criou, está num hospital em São Paulo, e o tratamento custa caro. Ubaldo é seu nome e ele não é bem recebido pela irmã, que comanda uma quadrilha de assaltantes. O embate dos dois é imediato.

Na apresentação de Cangaço Novo, os representantes da Amazon destacaram a importância da série. Conteúdo brasileiro para o mundo. Exageraram um pouco ao vender o produto. Usaram muito a palavra ‘inovação’. Nem as motos usadas pelos assaltantes – os novos cangaceiros – são uma novidade.

Estavam na série da Globo, Onde Nascem os Fortes, e a combinação motos + belas imagens elaboradas é tudo em Reza a Lenda, de Homero Olivetto, com Cauã Reymond. O repórter destaca a estetização e até glamourização da violência, o que provoca indignação num dos diretores. São oito episódios no total. Em Gramado, passou apenas o primeiro. De 1 a 4, o diretor é Fábio Mendonça, de 5 a 8, Aly Muritiba.

Fábio, o que não aceita a ideia da estetização, esteve desde o início com os roteiristas. Foi a primeira pessoa a quem levaram seu conteúdo. Muritiba reconhece que arte e estética têm tudo a ver. Houve, sim, preocupação em criar belas imagens. “O problema é que o audiovisual brasileiro, o cinema, criou uma representação do sertão que não é a nossa.”

O sertão de Glauber, de Nelson Pereira dos Santos e Ruy Guerra instituiu a estética da fome. No começo dos anos 2000, com filmes como Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, e Eu Tu Eles, de Andrucha Waddington, surgiu outro conceito – a cosmética da fome. Estética vs. cosmética. A polêmica, hoje esquecida, pode ser reativada.

Batendo e arrebentando

A série começa na pauleira – pura adrenalina. Uma perseguição, e de repente há uma mulher no comando, Dinorah (Alice Carvalho). Ela arranca de uma camionete um homem que saberemos depois ser seu irmão, o filho pródigo. Enche-o de porradas. Esse início, não há como negar, subverte narrativas tradicionais, mas mulheres empoderadas também não são exatamente novidades em narrativas sobre o Nordeste, mesmo que outras poderosas não saiam tiroteando – basta lembrar da Parahyba Mulher Macho de Tisuka Yamazaki, nos anos 1980.

Cangaço Novo, série da Amazon que estreia em 18 de agosto de 2023

Essas mulheres ainda são raras. Alice adentra a série batendo e arrebentando. Allan Souza Lima faz Ubaldo, o homem que apanha repetidas vezes nesse primeiro episódio e é lançado ao solo. É só um começo. Essa situação vai mudar – inverter-se? – e Ubaldo assumirá o poder no Cangaço Novo. Diretores e elenco foram avaros nas informações. Não apenas a Netflix, a Amazon também exerce rigoroso controle sobre seus conteúdos. É quem decide quais, e quando, detalhes da trama podem ser revelados. O objetivo, claro, é evitar o spoiler.

Vai rolar um romance, talvez mais de um. Hermila Guedes não aparece nesse primeiro episódio, mas faz a filha de um político oposicionista que chega para fazer frente ao prefeito mancomunado com a família de Dinorah e Ubaldo, comandada, com mão de ferro, pela matriarca Marcélia Cartaxo. Está sendo a primeira vez que Gramado, a exemplo de outros festivais – Cannes, Veneza – abre-se para o streaming. Cangaço Novo inscreve-se nas narrativas sobre diversidade feminina que dão o tom no evento deste ano.

Hermila só anunciou que haverá um romance, mas não disse que será com o personagem de Allan. Nem precisava. As imagens intensas dos dois estão no trailer. Ele brinca com sua passividade no primeiro episódio – “Surgi como macho alfa – foi o michê que Clara (Sonia Braga) contrata para fazer sexo em Aquarius, de Kleber Mendonça Filho –, “Aqui sou macho beta”. E Alice, sobre a curva dramática de sua personagem, que começa lá no alto, diz: “Vai mudar, nem eu aguentaria se fosse assim o tempo todo.”

Cangaço Novo, série da Amazon que estreia em 18 de agosto de 2023

Violência? Sim, e muita

No debate sobre Cangaço Novo estavam na mesa os dois diretores e o quarteto principal. Alice, Allan, mais Thainá Duarte, um assombro de tanta lindeza, e Hermila. Os autores – os roteiristas – não foram chamados a participar da mesa. Estavam na plateia, sem lugar de fala – falaram com o Estadão.

Mariana e Eduardo sempre foram cinéfilos de carteirinha. Trabalharam – ambos – na produção da Mostra Internacional de Cinema. Estão ansiosos para saber qual será a relação do público e da crítica. Ao longo desses dez anos, ouviram muitos ‘Não!’, e algumas palavras de estímulo: “É legal, mas...”. Começaram a escrever em 2013. Em 2015, com Fábio, levaram o projeto para a O2, mas só em 2018, três anos depois, a Amazon entrou em cena.

Quando a produção de Cangaço Novo estourou, houve a pandemia. O Brasil e o mundo pararam. Não foi fácil gravar com as restrições impostas pela covid-19. Foram oito meses de set para produzir as oito horas de conteúdo dessa primeira temporada. Houve preparação de elenco, um especialista em cenas de ação.

Violência? Sim, e muita. A questão da inovação – quão inovadora é a série? – foi resolvida num comentário de Alice. Ele contou como foi se preparar para fazer essa mulher rude e violenta. A fisicalidade de Dinorah domina o primeiro episódio. Os conflitos internos virão a partir do segundo. “Foi um trabalho incrível, mas ninguém, aqui, está inventando a roda”, disse a atriz.