Cannes 2023: veja lista de filmes e artistas vencedores do festival

O Festival de Cannes 2023 encerra sua 76.ª edição. Na tarde deste sábado, 27 de maio, é feito o anúncio da lista de vencedores das principais categorias, incluindo a cobiçada Palma de Ouro, que ficou com Anatomie D’une Chute, de Justine Triet.

A diretora francesa Justine Triet comemora sua vitória com a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023, ao lado de Jane Fonda. Foto: Christophe Simon/AFP

Entre os outros destaques, Tran Anh Hùng levou como melhor diretor, Koji Yakusho como melhor ator e Merve Dizdar como melhor atriz. Firebrand, do diretor brasileiro Karim Aïnouz, estava entre os concorrentes, mas não conseguiu prêmio algum.

O vencedor do Grand Prix, The Zone of Interest, dirigido por Jonathan Glazer, que fala sobre o holocausto e foi inspirado no livro de Martin Amis, autor britânico que teve sua morte anunciada no mesmo dia em que o longa foi exibido em Cannes.

Veja abaixo os vencedores.

Lista de vencedores do Festival de Cannes 2023

Palma de Ouro: Anatomie D’une Chute, de Justine Triet

Grand Prix: The Zone of Interest, de Jonathan Glazer

Melhor diretor: Tran Anh Hùng, de La Passion de Dodin Bouffant

Melhor ator: Koji Yakusho, por seu papel em Perfect Days, de Wim Wenders

Melhor atriz: Merve Dizdar, por seu papel em Kuru Otlar Ustune (About Dry Glasses), de Nuri Bilge Ceylan

Prêmio do júri: Kuolleett Lehder (Fallen Leaves), de Aki Kaurismäki

Melhor roteiro: Sakamoto Yuji, por seu trabalho em Kaibutsu (Monster), de Kore-Eda Hirokazu

Palma de Ouro de Curta-metragem: 27, de Flóra Anna Buda

Menção Especial (curta-metragem): Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter

Câmera de Ouro: Bên Trong Vo Ken Vang (Inside the Yellow Cocoon Shell), de Thien An Pham





A atriz turca Merve Dizdar discursa após receber o prêmio de melhor atris no festival de Cannes 2023. Foto: Christophe Simon/AFP





Tran Anh Hung, diretor franco-vietnamita, durante o festival de Cannes em 2023. Foto: Valery Hache/AFP

Koji Yakusho ao lado de Wim Wenders, à esquerda. Foto: Loic Venance/AFP

Un Certain Regard

Além da disputa competitiva principal, o Brasil também chamou atenção com o filme A Flor do Buriti, que recebeu, na sexta-feira, 26, o prêmio de melhor equipe na mostra Un Certain Regard.

O longa opera entre a ficção e a realidade, retratando a resistência pela comunidade da aldeia Pedra Branca, do povo Krahô - Sonia Guajajara, hoje ministra dos Povos Indígenas, é uma das lideranças retratadas em cena. Clique aqui para ler mais sobre A Flor do Buriti.

Vencedores da mostra Un Certain Regard em Cannes 2023

Prêmio Un Certain Regard: How to Have Sex, de Molly Manning Walker

Prêmio da Nova Voz: Augure, de Baloji

Prêmio de Melhor Equipe: A Flor de Buriti (Crowrã), de João Salaviza e Renée Nader Messora

Prêmio da Liberdade: Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani

Prêmio de atuação: Asmae El Moudir, por Kadib Abyad (La Mère de Tous Les Mensonges)

Prêmio do Júri: Les Meutes, de Kamal Lazraq

Vencedores La Cinef - Cannes 2023

Na mostra La Cinef, que reuniu 16 filmes selecionados após mais de 2 mil inscrições de 476 escolas de cinema espalhadas pelo mundo, também foram divulgados no dia 26.

Primeiro prêmio: Norwegian Offspring, de Marlene Emilie Lyngstad (Dinamarca, Den Danske Filmskole)

Segundo prêmio: Hole, de Hwang Hyein (Coreia do Sul, Korean Academy of Film Arts)

Terceiro prêmio: Ayyur (Lune), de Zineb Wakrim (Marrocos, ÉSAV Marrakech)