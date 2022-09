Carro de James Bond é leiloado por quase US$ 3,2 milhões

Uma réplica do Aston Martin DB5 usada nas acrobacias do filme de 007: Sem Tempo para Morrer (2021), com Daniel Craig no papel de James Bond, foi vendida nesta quarta-feira por US$ 3,2 milhões em um leilão de caridade.

O leilão, organizado pela casa Christie’s para comemorar os 60 anos de James Bond no cinema, arrecadou 6.103.500 libras (6.631.453 dólares) por 25 lotes, segundo a conta oficial do personagem no Twitter, @007. O dinheiro será destinado a 45 associações, incluindo a fundação do príncipe Charles (antes de se tornar rei) e a Médicos sem Fronteiras.

Modelo Aston Martin DB5 usado no filme '007: Sem Tempo Para Morrer' e que foi leiloado

Vendida por 2,922 milhões de libras esterlinas (3,2 milhões de dólares), a réplica do DB5, modelo emblemático do “agente 007″ vivido por Daniel Craig, é um dos oito exemplares desenhados e fabricados para o longa-metragem realizado em 2021, e único carro de acrobacias colocado à venda até agora pela Aston Martin e EON Productions, segundo a Christie’s.

Outro Aston Martin, um modelo V8 do começo dos anos 1980 que também aparece em Sem Tempo para Morrer, foi vendido por 630 mil libras.

Entre os objetos vendidos, havia figurinos e acessórios relacionados à famosa saga. Outros 35 lotes são leiloados on-line de 15 de setembro a 5 de outubro.