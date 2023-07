Cena de Florence Pugh sem blusa em ‘Oppenheimer’ é digitalmente censurada; veja

Para Christopher Nolan, era importante que Oppenheimer não utilizasse nenhum efeito gerado por computador. Apesar do esforço do diretor em não usar CGI, o recurso se fez necessário na exibição do filme em alguns países – nesse caso, para censurar uma cena do longa.

No trecho, Jean Tatlock (Florence Pugh) conversa com J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy). A atriz, que está sem blusa na edição original veiculada no Brasil, aparece em um vestido preto digitalmente criado nas versões do Oriente Médio e da Índia.

Segundo fontes do portal The Hollywood Reporter, as edições foram feitas “de acordo com a prática comercial usual” adotada para alguns territórios.

No Oriente Médio, a nudez é terminantemente proibida no cinema; já na Índia, Oppenheimer é classificado como UA, o que significa que pode ser visto por crianças menores de 12 anos com orientação dos pais. Portanto, a alteração foi a solução encontrada para garantir que a cena – importante para a narrativa da personagem – não fosse cortada do filme.