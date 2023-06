‘Cena mais desafiadora que já criei’, diz diretor de ‘A Pequena Sereia’; saiba qual e veja vídeo

O diretor Rob Marshall foi o responsável por fazer virar live action as personagens da animação A Pequena Sereia, no mais novo filme do tipo feito pela Disney. No vídeo abaixo, ele narra quadro a quadro como foi trazer à vida um dos números mais clássicos do musical.

Veterano dos musicais e da fantasia, com títulos como Chicago, O Retorno de Mary Poppins, Caminhos da Floresta e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas, no currículo, o experiente criador disse ao The New York Times que filmar a música Aqui no Mar foi “a sequência musical mais desafiadora que já criei”. Assista:

Conforme o jornal americano, o trecho recebeu uma reformulação na nova versão de ‘A Pequena Sereia’, com a protagonista Halle Bailey contracenando e dançando com dezenas e talvez centenas de animais marinhos, todos criados digitalmente no computador. Para fazer isso acontecer, Marshall “seguiu o exemplo de Walt Disney”.

O estúdio trabalhou com o Balé Russo para dar vida às sequências animadas em “Fantasia”. E desta vez, Marshall trabalhou com o Alvin Ailey American Dance Theatre, levando a equipe para Londres para executar a coreografia da cena, de verdade. Depois, os animadores gráficos usaram a coreografia como modelo para animar o movimento das criaturas marinhas.