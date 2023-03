Chris Rock: “Assisti ao filme ‘Emancipation’ só para ver Will Smith ser chicoteado”

Diz o ditado que vingança é um prato frio. O comediante americano Chris Rock, no entanto, vem apimentando cada vez mais a sua. Desde que levou um inesperado tapa do ator e até então amigo Will Smith, na cerimônia do Oscar do ano passado, Rock aproveitou para aumentar a agenda de shows ao longo dos últimos meses que vai culminar com Selective Outrage (Indignação Seletiva), apresentação que a Neftflix vai transmitir ao vivo, na noite deste sábado, 4 - não há informação de que haverá exibição para o Brasil neste dia.

“Eu torci por Will Smith durante toda a minha vida”, disse ele recentemente, em teatro lotado. Mas agora, Rock acrescentou, ele assistiu com um outro olhar o longa Emancipation, no qual Smith interpreta um escravo fugitivo torturado. “Outro dia, eu assisti Emancipation só para poder vê-lo sendo chicoteado”, disse.

A piada mordaz deverá ser contada no show ao vivo que, segundo disse uma fonte para o site Page Six, será a oportunidade que o “comediante está esperando para revelar sua opinião humorística” do caso.

Rock vem testando piadas ao longo dos últimos shows da turnê Ego Death. E, segundo o Baltimore Sun, Rock não faz rodeios. “Will Smith pratica o ultraje seletivo”, disse ele a uma multidão de 2.300 pessoas na sexta-feira, 17 de fevereiro, no Hippodrome Theatre de Baltimore, informou o jornal. “As pessoas que estão por dentro, sabem que isso não tem nada a ver comigo.”

E continuou com o deboche: “Ele é significativamente maior do que eu. Você nunca vai me ver sem camisa diante das câmeras. Will interpretou Muhammad Ali. Não consigo nem interpretar Floyd Mayweather.”

Tudo começou na noite de 27 de março do ano passado, quando Smith invadiu subitamente o palco da cerimônia do Oscar no momento em que Chris Rock estava prestes a apresentar um prêmio. Momentos antes, ele fez uma piada de mau gosto sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, fruto da alopecia, que provoca a queda dos cabelos.

O momento em que Will Smith esbofeteia Chris Rock, durante a 94ª cerimônia do Oscar, em 2022 Foto: Brian Snyder / Reuters

Inicialmente sorridente, depois surpreso e enfurecido com a cara feia de Jada, Smith subiu ao palco e esbofeteou Rock, além de gritar duas vezes: “Deixe o nome da minha esposa longe da p... da sua boca!”.

Em seu show na Netflix, Rock - que trata Jada como “esposa de Will Smith” - vai lembrar que ela traiu Smith com o rapper August Alsina, amigo de seu filho Jaden, sendo que Alsina tinha 23 anos e ela, 44. Tal revelação levou Smith a anunciar que ele e a esposa estavam em um casamento aberto .

“Todos nós fomos traídos”, disse Rock à multidão. “Mas ela o machucou muito mais do que ele jamais me machucou.