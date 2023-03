Chris Rock finalmente ‘devolve’ o tapa que recebeu de Will Smith no Oscar

The Washington Post - Quase um ano após receber o tapa na noite do Oscar que foi ouvido em todo o mundo, Chris Rock finalmente soltou seus pensamentos sobre o incidente no sábado, 4, em Indignação Seletiva, especial de stand-up no Hippodrome Theatre de Baltimore, transmitido ao vivo pela Netflix. Depois de meses de relativo silêncio sobre o ataque chocante do ator Will Smith a Rock durante a cerimônia do Oscar do ano passado (quando Smith subiu ao palco e deu um tapa em Rock por contar uma piada sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett Smith), Rock falou durante seu show em termos profanos e enfáticos - os padrões do Washington Post sobre obscenidades impedem uma transcrição direta.

Pôster promocional de 'Chris Rock: Selective Outrage', programa transmitido pela Netflix Foto: Netflix / AP

“Vocês sabem o que aconteceu comigo, sendo espancado por Suge Smith”, brincou.

Rock, que disse ter levado o golpe como o boxeador Manny Pacquiao, culpou os “enredamentos” de Pinkett Smith pela explosão de Smith. “Sua esposa estava (fazendo sexo com) o amigo de seu filho. Eu normalmente não falaria sobre isso... Mas, por alguma razão, (eles) colocaram isso... na internet”, disse Rock, referindo-se aos comentários públicos do casal sobre a infidelidade em seu relacionamento.

“Ela o machucou muito mais do que ele me machucou”, disse Rock, brincando que ainda tem Summertime (um hit de rap lançado por Smith em 1991 como parte de DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince) tocando em seu ouvido muito depois do tapa.

O momento em que Will Smith esbofeteia Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar, em 2022 Foto: Robyn Beck / AFP

Rock disse que a masculinidade de Smith foi questionada, mas foi Rock quem acabou pagando o pato. “Todo mundo o xingou”, disse ele. “E em quem ele bateu? Em mim. (Alguém) que ele sabe que pode vencer.”

Pinkett Smith também não foi poupada das críticas de Rock. Segundo o comediante, tudo começou depois de comentários que ela fez em 2016, quando ela pediu a ele para boicotar o Oscar porque seu marido não havia sido indicado para ator por Um Homem Entre Gigantes. “Ela disse que um homem adulto deveria largar o emprego porque o marido não foi indicado por Concussion (título original do filme). Então (Smith) me bate”, brincou.”Que diabos? Eu fiz algumas piadas sobre isso? Quem se importa? Assim são as coisas: ela começa, eu termino. Ninguém a estava incomodando.”

Rock encerrou o especial com palavras de sabedoria de seus pais que o impediram de revidar depois que Smith o esbofeteou. “Eu tenho pais. E você sabe o que meus pais me ensinaram? Não brigue na frente dos brancos.”

Com duração de pouco mais de uma hora, o set de Rock abordou vários tópicos polêmicos, apresentados em seu conhecido estilo. Ele falou sobre a cultura de “acordar para injustiça racial” e “cancelar” e forneceu exemplos de “indignação seletiva” (“O tipo de pessoa que toca músicas de Michael Jackson, mas não toca R. Kelly”) e outras hipocrisias modernas. Ele falou sobre opioides. Ele falou sobre Meghan Markle. Ele falou sobre mulheres, aborto, O.J. Simpson, as Kardashians. Ele compartilhou uma história pessoal sobre sua filha sendo expulsa de uma escola de elite. Ele falou sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos: “Quando os homens brancos se tornaram vítimas? Os homens brancos pensam que estão realmente perdendo o país”, disse ele. “Você viu os distúrbios do Capitólio? Que tipo de Planeta dos Macacos branco era esse?” / Com AFP