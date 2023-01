Comédia com Anne Hathaway vai abrir Festival de Berlim

O filme She Came to Me, uma comédia romântica americana estrelada por Anne Hathaway e Tahar Rahim, abrirá o Festival de Berlim no próximo mês, anunciaram os organizadores na quarta-feira.

O longa, dirigido por Rebecca Miller, será exibido na abertura da 73ª Berlinale em 16 de fevereiro.

A ficção, que se passa em Nova York, é uma “comédia deliciosa sobre o amor em todas as suas formas”, segundo os organizadores.

No elenco, além da americana Anne Hathaway e do francês Tahar Rahim, estão Peter Dinklage, um dos principais atores de Game of Thrones, e Marisa Tomei, que recentemente participou de diversas produções do universo Marvel.

Ator de 'Game of Thrones' também está no filme de abertura de Berlim

“Estamos muito felizes em abrir esta edição do festival com uma comédia irresistível sobre os conflitos do dia a dia na sociedade ocidental”, declararam em comunicado os diretores do festival alemão, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian. É uma “ode mágica à liberdade de expressão”, acrescentaram.

A Berlinale, organizada de 16 a 26 de fevereiro, será presidida pela atriz e diretora norte-americana Kristen Stewart, e terá como convidado de honra o cineasta Steven Spielberg.