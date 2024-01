Como é a nova sala IMAX do Shopping JK, com tecnologia inédita no Brasil e ingressos a R$ 83?

A sala IMAX do Cinépolis, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, reabriu na última terça-feira, 9, após meses fechada para reforma. Ainda que, em um primeiro momento, tudo pareça igual, há diferenças significativas não só no visual do espaço, mas principalmente na parte técnica. A experiência de assistir a um filme ali, com essas mudanças, está bem diferente.

Para começar, os corrimãos da sala foram corrigidos – antes de fechar para reforma, muitos deles estavam balançando, com a fixação bastante frouxa. As poltronas continuam as mesmas, muito confortáveis, e agora luzes azuis iluminam caixas de som nas paredes.

Nova sala IMAX da Cinépolis do Shopping JK Iguatemi. Foto: Fabio Chiba/Cinépolis/Divulgação

IMAX With Laser

Até aí, nada que justifique uma reinauguração. O mais interessante acontece quando o filme começa a rodar na imensa tela. A sala agora conta com a tecnologia IMAX With Laser – por enquanto, a única do Brasil, ainda que exista uma tecnologia de projeção com laser, sem ser IMAX, no cinema do Morumbi Town, e no próprio Cinépolis do JK, na sala 2. Mas a rede afirma que a projeção, aqui, é melhor.

A imagem é consideravelmente mais cristalina, as cores são mais vivas e impedem que, mesmo nesse tamanho de tela, o espectador veja as coisas borradas. Durante a visita do Estadão à sala, nos posicionamos no meio, mais especificamente na fileira G.

Antes da troca da tecnologia, era perceptível que a projeção nem sempre acompanhava as movimentações na tela, com algumas pequenas deficiências para quem senta mais à frente. Desta vez, com o laser, tudo transcorreu sem qualquer complicação.

Nova sala IMAX da Cinépolis do Shopping JK Iguatemi. Foto: Fabio Chiba/Cinépolis/Divulgação

Mas o mais perceptível, e o que deve impactar o público que passa por lá, é o sistema de som. Agora são 12 canais de som, sete a mais do que antes. Com isso, a experiência fica ainda mais interessante do que no Cine Marquise, na Avenida Paulista, que conta com a ótima tecnologia Dolby Atmos.

Com esses canais, o som não necessariamente fica mais alto, mas mais marcado. Dá para identificar pequenos ruídos, como passos ou o gatilho de uma arma, mesmo durante uma explosão. Assim, o design de som do filme não se perde.

Preços e experiência

Durante a reinauguração, foi exibido o filme Beekeeper – uma pancadaria, com tiro, porrada e bomba, estrelada por Jason Statham e que chegou aos cinemas na última quinta-feira, 11.

Apesar da qualidade bastante questionável do longa, é interessante como a experiência na sala foi extremamente positiva: o barulho, em alguns momentos, fazia o ambiente tremer; no entanto, isso não atrapalhava a imersão, já que o novo sistema de som não anula outras construções sonoras do longa. É imersivo.

O ingresso para entrar na sala, até o momento, continua com o mesmo valor de antes – R$ 83 (inteira) na bilheteria e pouco mais de R$ 90 para quem compra pelo aplicativo, já que ele vem com taxas para transações online.

É positivo que o preço não tenha subido, mas ainda assim é preciso notar como o valor é alto. Dois ingressos, mais três horas de estacionamento no shopping e um combo de pipoca saem por quase R$ 250. É um passeio muito caro.

No entanto, para quem pode desembolsar um valor desse e gosta de qualidade técnica na projeção de um filme, a nova sala IMAX é imbatível. Projeção cristalina, com boa dinâmica de brilho, contraste e nitidez; conforto das poltronas, que impedem que a gente fique batendo cotovelo com a pessoa ao lado; e som que deixa qualquer concorrente para trás.