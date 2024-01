Critics Choice Awards 2024: ‘Oppenheimer’ domina premiação; confira a lista dos vencedores

O prêmio Critics Choice Awards 2024 ocorreu na noite deste domingo, 14, e teve Oppenheimer como o grande vencedor. Com oito troféus, a produção de Christopher Nolan levou as principais categorias: melhor filme, melhor elenco e melhor diretor. A cerimônia aconteceu no The Barker Hangar em Santa Monica, Los Angeles.

Charles Roven, a partir da esquerda, Emma Thomas e Christopher Nolan posam na sala de imprensa o prêmio de melhor filme por "Oppenheimer" durante o 29º Critics Choice Awards no domingo, 14 de janeiro de 2024, no Barker Hangar em Santa Monica, Califórnia Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Apesar de ter dominado, com o recorde de 18 indicações, Barbie, de Greta Gerwig, levou seis estatuetas, ficando logo atrás de Oppenheimer. A produção se consagrou em categorias como melhor comédia, melhor roteiro original, melhor direção de arte e melhor canção.

Além dos sucessos de bilheteria, Pobres Criaturas também levou estatueta para casa. A interpretação de Emma Stone no longa conquistou o prêmio de melhor atuação, enquanto Paul Giamatti levou a estatueta de melhor ator por Os Rejeitados.

No universo das séries, Succession ganhou como melhor série de drama e melhores ator e atriz, enquanto O Urso ficou com quatro prêmios, dentre eles, o de melhor série de comédia.

Confira a lista de todos os vencedores

Melhor filme:

Oppenheimer

American Fiction

Barbie

A Cor Púrpura

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Saltburn

Melhor ator:

Paul Giamatti ( Os Rejeitados )

Bradley Cooper ( Maestro )

) Leonardo DiCaprio ( Assassinos da Lua das Flores )

) Colman Domingo ( Rustin )

) Cillian Murphy ( Oppenheimer )

) Jeffrey Wright (American Fiction)

Melhor atriz:

Emma Stone ( Pobres Criaturas )

Lily Gladstone ( Assassinos da Lua das Flores )

) Sandra Hüller ( Anatomia de uma Queda )

) Greta Lee ( Vidas Passadas )

) Carey Mulligan ( Maestro )

) Margot Robbie (Barbie)

Melhor ator coadjuvante:

Robert Downey Jr. ( Oppenheimer )

Sterling K. Brown ( American Fiction )

) Robert DeNiro ( Assassinos da Lua das Flores )

) Ryan Gosling ( Barbie )

) Charles Melton ( Segredos de um Escândalo )

) Mark Ruffalo (Pobres Criaturas)

Melhor atriz coadjuvante:

Da’Vine Joy Randolph ( Os Rejeitados )

Emily Blunt ( Oppenheimer )

) Danielle Brooks ( A Cor Púrpura )

) America Ferrera ( Barbie )

) Jodie Foster ( Nyad )

) Julianne Moore (Segredos de um Escândalo)

Melhor jovem ator/atriz:

Dominic Sessa ( Os Rejeitados )

Abby Ryder Forston ( Crescendo Juntas )

) Ariana Greenblatt ( Barbie )

) Calah Lane ( Wonka )

) Milo Machado Graner ( Anatomia de uma Queda )

) Madeleine Yuna Voyles (Resistência)

Melhor elenco:

Oppenheimer

Air

Barbie

A Cor Púrpura

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Melhor direção:

Christopher Nolan ( Oppenheimer )

Bradley Cooper ( Maestro )

) Greta Gerwig ( Barbie )

) Yorgos Lanthimos ( Pobres Criaturas )

) Alexander Payne ( Os Rejeitados )

) Martin Scorsese (Assassinos da Lua das Flores)

Melhor roteiro original:

Greta Gerwig, Noah Baumbach ( Barbie )

) Alex Convery ( Air )

) David Hemingson ( Os Rejeitados )

) Bradley Cooper, Josh Singer ( Maestro )

) Samy Burch ( Segredos de um Escândalo )

) Celine Song (Vidas Passadas)

Melhor roteiro adaptado

Cord Jefferson ( American Fiction )

Kelly Fremon Craig ( Crescendo Juntas )

) Andrew Haigh ( Todos Nós Desconhecidos )

) Martin Scorsese, Eric Roth ( Assassinos da Lua das Flores )

) Christopher Nolan (Oppenheimer)

Melhor fotografia:

Hoyte van Hoytema ( Oppenheimer )

Matthew Libatique ( Maestro )

) Rodrigo Prieto ( Barbie )

) Rodrigo Prieto ( Assassinos da Lua das Flores )

) Robbie Ryan ( Pobres Criaturas )

) Linus Sandgren (Saltburn)

Melhor direção de arte:

Sarah Greenwood, Katie Spencer ( Barbie )

Suzie Davies, Charlotte Dirickx ( Saltbur n)

n) Ruth De Jong, Claire Kaufman ( Oppenheimer )

) Jack Fisk, Adam Willis ( Assassinos da Lua das Flores )

) James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek ( Pobres Criaturas )

) Adam Stockhausen, Kris Moran (Asteroid City)

Melhores efeitos visuais:

Oppenheimer

Resistência

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

Pobres Criaturas

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

Melhor cabelo e maquiagem:

Barbie

A Cor Púrpura

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Priscilla

Melhor figurino:

Jacqueline Durran ( Barbie )

Lindy Hemming ( Wonka )

) Francine Jamison-Tanchuck ( A Cor Púrpura )

) Holly Waddington ( Pobres Criaturas )

) Jacqueline West ( Assassinos da Lua das Flores )

) Janty Yates, David Crossman (Napoleão)

Melhor edição:

Jennifer Lame ( Oppenheimer )

William Goldenberg ( Air )

) Nick Houy ( Barbie )

) Yorgos Mavropsaridis ( Pobres Criaturas )

) Thelma Schoonmaker ( Assassinos da Lua das Flores )

) Michelle Tesoro (Maestro)

Melhor comédia:

Barbie

American Fiction

Clube de Luta para Meninas

Os Rejeitados

Que Horas Eu Te Pego?

Pobres Criaturas

Melhor animação:

Homem-Aranha Através do Aranhaverso

O Menino e a Garça

Elementos

Nimona

Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Wish

Melhor filme em língua estrangeira:

Anatomia de uma Queda

Godzilla Minus One

Perfect Days

Sociedade da Neve

The Taste of Things

Zona de Interesse

Melhor canção:

I’m Just Ken (Barbie)

Dance the Night (Barbie)

Peaches (Super Mario Bros.)

Road to Freedom (Rustin)

This Wish (Wish)

What Was I Made For (Barbie)

Melhor trilha sonora

Ludwig Göransson ( Oppenheimer )

Jerskin Fendrix ( Pobres Criaturas )

) Michael Giacchino ( Sociedade da Neve )

) Daniel Pemberton ( Homem-Aranha Através do Aranhaverso )

) Robbie Robertson ( Assassinos da Lua das Flores )

) Mark Ronson, Andrew Wyatt (Barbie)

Melhor série de drama:

Succession

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

Loki

The Morning Show

Star Trek: Strange New Worlds

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Melhor ator em série de drama:

Kieran Culkin ( Succession )

) Tom Hiddleston ( Loki )

) Timothy Olyphant ( Justified: City Primeval )

) Pedro Pascal ( The Last of Us )

) Ramón Rodríguez ( Will Trent )

) Jeremy Strong (Succession)

Melhor atriz em série de drama

Sarah Snook ( Succession )

Jennifer Aniston ( The Morning Show )

) Aunjanue Ellis ( Justified: City Primeval )

) Bella Ramsey ( The Last of Us )

) Keri Russell (A Diplomata )

) Reese Witherspoon (The Morning Show)

Melhor ator coadjuvante em série de drama:

Billy Crudup ( The Morning Show )

Khalid Abdalla ( The Crown )

) Ron Cephas Jones ( Truth Be Told )

) Matthew MacFadyen ( Succession )

) Ke Huy Quan ( Loki )

) Rufus Sewell (A Diplomata)

Melhor atriz coadjuvante em série de drama:

Elizabeth Debicki ( The Crown )

Nicole Beharie ( The Morning Show )

) Sophia Di Martino ( Loki )

) Celia Rose Gooding ( Star Trek: Strange New Worlds )

) Karen Pittman ( The Morning Show )

) Christina Ricci (Yellowjackets)

Melhor série de comédia:

O Urso

Abbott Elementary

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

Poker Face

Reservation Dogs

Falando a Real

What We Do in the Shadows

Melhor ator em série de comédia:

Jeremy Allen White ( O Urso )

Bill Hader ( Barry )

) Steve Martin ( Only Murders in the Building )

) Kayvan Novak ( What We Do in the Shadows )

) Drew Tarver ( The Other Two )

) D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Melhor atriz em série de comédia:

Ayo Edebiri ( O Urso )

Rachel Brosnahan ( Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta Brunson ( Abbott Elementary )

) Bridget Everett ( Alguém em Algum Lugar )

) Devery Jacobs ( Reservation Dogs )

) Natasha Lyonne (Poker Face)

Melhor ator coadjuvante em série de comédia:

Ebon Moss-Bachrach ( O Urso )

Phil Dunster – ( Ted Lasso )

) Harrison Ford ( Falando a Real )

) Harvey Guillén ( What We Do in the Shadows )

) James Marsden ( Na Mira do Júri )

) Henry Winkler (Barry)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia:

Meryl Streep ( Only Murders in the Building )

Paulina Alexis ( Reservation Dogs )

) Alex Borstein ( Maravilhosa Sra. Maisel )

) Janelle James ( Abbott Elementary )

) Sheryl Lee Ralph ( Abbott Elementary )

) Jessica Williams (Falando a Real)

Melhor minissérie:

Treta

Daisy Jones & the Six

Fargo

Companheiros de Viagem

Uma Questão de Química

Amor e Morte

A Murder at the End of the World

A Small Light

Melhor série de animação: