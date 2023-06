Tom Holland quer manter o relacionamento com Zendaya o ‘mais protetor e sagrado possível’

Um dos casais de Hollywood mais queridos do público, Zendaya e Tom Holland vivem um relacionamento discreto desde 2021. Quando questionado em uma entrevista ao Hollywood Reporter, porque os dois se mantinham reservados e tinham poucas aparições públicas juntos, o astro de Homem Aranha explicou o motivo. “Nosso relacionamento é algo em que somos incrivelmente protetores e queremos manter o mais sagrado possível”, afirmou ele.

Os astros, que se conheceram enquanto gravavam o filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), oficializaram a relação depois de serem flagrados por paparazzi em clima romântico em 2021. “Não achamos que devemos isso a ninguém, é algo nosso, e não tem nada a ver com nossas carreiras”, disse Holland.

Afastado das redes sociais desde agosto de 2022, Tom aproveitou para explicar os motivos que o fizeram desativar suas contas. “Sou apanhado e fico em espiral quando leio coisas sobre mim online e, em última análise, é muito prejudicial para o meu estado mental, por isso decidi dar um passo atrás e apagar o aplicativo [do Instagram]”.

“Não diria que tenho um histórico de problemas de saúde mental”, afirmou. “Sinto que sou um jovem que vive num mundo onde se espera que partilhemos todos os momentos online. Estamos sob a pressão da opinião pública e da opinião dos outros, e temos a pressão de cumprir um determinado padrão. E isso é estressante. É difícil”.

O ator de 27 anos, decidiu dar um tempo na carreira depois de estrear Entre Estranhos (The Crowded Room), nova série do Apple TV+. Em uma entrevista compara a Variety, devido a filmagens intensas, a exigência de se fazer um personagem com problema de saúde mental grave e a sua dupla função como ator e produtor levaram o astro ao limite.

“Foi bastante difícil, com certeza”, desabafou Holland sobre a produção da série. “Estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca tinha vivenciado antes. E, além disso, ser produtor e lidar com os problemas diários que surgem em qualquer set de filmagem acrescentou um nível extra de pressão.”