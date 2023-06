Tom Holland anuncia pausa na carreira de ator após experiência com a série ‘Entre Estranhos’

O ator Tom Holland, famoso no papel do Homem-Aranha no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel), anunciou que fará uma pausa de um ano na carreira para cuidar da saúde mental.

A revelação foi feita durante entrevista ao programa americano Extra, logo após finalizar a série Entre Estranhos (The Crowded Room), A produção, que foi detonada pela crítica dos Estados Unidos, tem lançamento marcado para esta sexta-feira, 9, na Apple TV+.

O ator britânico explicou que precisa de um tempo após se colocar na pele do personagem Danny Sullivan, e confessou ter vivido momentos difíceis ao lidar com emoções pelas quais ainda não havia passado.

A trama é inspirada no livro The Minds of Billy Milligan, do escritor americano Daniel Keyes, e tem como pano de fundo a história real de um homem com 24 personalidades alternativas, que ficou conhecido como “O Estuprador do Campus”. Milligan foi a primeira pessoa a ser absolvida de um crime nos Estados Unidos devido ao Transtorno de Personalidades Múltiplas (atualmente chamado de Transtorno Dissociativo de Identidade).

“Definitivamente, foi uma fase complicada. Explorei emoções com as quais nunca havia lidado antes. Além disso, como produtor, tive que administrar as complicações diárias de um set de gravação, o que incrementou a pressão”, contou. “Por conta da dificuldade que enfrentei durante a produção dessa série, decidi me afastar por um ano”, declarou.

“Não sou estranho ao trabalho árduo. Sempre vivi com a ideia de que trabalho árduo é um bom trabalho. E eu realmente gostei disso. Mas, novamente, o show me quebrou. Chegou um momento em que era como: ‘Eu preciso fazer uma pausa”, continuou Holland.

Essa não é a primeira vez que o ator falou abertamente sobre como a história do personagem afetou sua saúde mental. À revista Entertainment Weekly, ele revelou que o aspecto psicológico da experiência o afetou profundamente. “Demorei bastante para me recuperar e voltar à realidade”, disse.

Holland também comentou a dificuldade que teve para se separar do personagem, chegando até a cogitar raspar a cabeça para se livrar dele. Contudo, em meio às filmagens, optou por não seguir em frente com a ideia, ressaltando que essa experiência foi única em sua carreira.

Tom Holland é suspeito de tiroteio em 'Entre Estranhos'

Críticas negativas

O roteiro de Entre Estranhos foi considerado fraco e os episódios “arrastados”. A produção tem apenas 10% de aprovação no Rotten Tomatoes, a pior aprovação de uma produção da Apple.

Diversas críticas apontam que o maior problema da história foi tentar fazer suspense com sua própria premissa - o fato de o protagonista ter múltiplas personalidades.

“Tratar a premissa do material de origem e a história verdadeira na qual é inspirado como uma grande surpresa prejudica a série. Seria como adaptar ‘Moby Dick’ e dizer: ‘Não mencione a baleia, isso é um spoiler’”, escreveu Fred Topel da agência United Press.

