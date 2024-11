“Tenho tido a chance de escolher meus projetos, e o mercado está aquecido. Escolho as histórias, os diretores e os elencos com quem quero trabalhar. Não paro de trabalhar e estou muito feliz com isso”, afirma o ator, no ar agora com o folhetim Garota do Momento. “Coincidentemente, em 2025, completo 40 anos da minha primeira novela, que também foi no horário das 18h. Estar no ar novamente, no mesmo horário, é muito simbólico para mim. Estou pronto para esse desafio, mesmo com a saudade da família e a rotina longe de casa.”

Aliás, é ao falar da família que Danton deixa as emoções surgirem, como já aconteceu em outras conversas entrevistas, especialmente nas dos filmes Ninguém é de Ninguém e Predestinado. Se sentir necessidade, o ator chora e não esconde. O nariz começa a ficar vermelho, e as lágrimas rolam no rosto sem vergonha.