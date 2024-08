‘Bruna Surfistinha 2′: Deborah Secco se encontra com Raquel Pacheco para anunciar sequência do filme

Nesta quarta-feira, 7, a atriz de 44 anos publicou uma foto em suas redes sociais ao lado de Raquel e escreveu: “Começou”.

“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas. Eu, Marcus Baldini ,TV Zero Cinema e Imagem Filmes anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de dois milhões de brasileiros aos cinemas”, escreveu a atriz.