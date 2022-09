‘Dirty Dancing’: relembre as músicas da trilha sonora do clássico

Considerado um dos maiores clássicos entre os filmes musicais com muitas cenas de dança que marcaram os anos 1980, Dirty Dancing – Ritmo Quente, completou 35 anos de seu lançamento em 2022 - estreou no Festival de Cannes em 12 de maio, mas chegou ao Brasil só em 25 de setembro. A Globo exibe o longa na Sessão de Sábado, a partir das 14h10 de hoje.

As músicas da trilha sonora são um dos pontos marcantes da produção, que ganhará uma nova sequência em breve, prevista para 2024, que contará com Jennifer Gray. A atriz foi protagonista do Dirty Dancing original ao lado de Patrick Swayze.

Cena do filme 'Dirty Dancing', com Patrick Swayze e Jennifer Grey.

“A coisa mais importante para nós era ter Jennifer conosco. Ela é uma colaboradora inestimável. Tentaremos envolver a maior quantidade de pessoas do filme original que for possível. E queremos ser respeitosos de todas as maneiras”, afirmou o diretor Jonathan Levine ao Deadline no último mês de maio.

Relembre a seguir a trilha sonora de Dirty Dancing – Ritmo Quente.

Continua após a publicidade

(I’ve Had) The Time of My Life (Bill Medley & Jennifer Warnes)





Be My Baby (The Ronettes)





She’s Like The Wind (Patrick Swayze e Wendy Fraser)

Continua após a publicidade





Hungry Eyes (Eric Carmen)





Stay (Maurice Williams & The Zodiacs)

Continua após a publicidade





Yes (Merry Clayton)





You Don’t Own Me (The Blow Monkeys)





Continua após a publicidade

Hey Baby (Bruce Channel)





Overload (Alfie Zappacosta)





Love Is Strange (Mickey & Sylvia)

Continua após a publicidade





Where Are You Tonight (Tom Johnston)





In The Still of the Night (The Five Satins)

Continua após a publicidade