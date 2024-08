‘É Assim que Acaba’: Filme baseado em livro de Colleen Hoover decola nas bilheterias americanas

O livro de Colleen Hoover É Assim que Acaba, tem sido um destaque na lista de mais vendidos por anos. E agora, a adaptação cinematográfica se tornou um sucesso de bilheteria. O filme de US$ 25 milhões da Sony Pictures está a caminho de arrecadar uma estimativa de US$ 50 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, dizem os analistas de bilheteria.

Estrelando Blake Lively, o romance é baseado no livro mais popular de Hoover — um que foi inicialmente lançado em 2016, mas reapareceu na lista de mais vendidos no meio da pandemia de covid-19 em 2021 e desde então passou cerca de 140 semanas lá. Impulsionado pelo TikTok, o livro, sobre um complicado triângulo amoroso com subtons de violência doméstica, vendeu 8 milhões de cópias e encontrou fãs em todo o mundo.

O filme de baixo orçamento chega em um momento em que houve pouco no mercado voltado para mulheres, em contraste com o último verão, quando Barbie arrecadou US$ 1,4 bilhão em todo o mundo e se tornou o filme de maior bilheteria do ano. A Sony aproveitou essa escassez no mercado com uma potente campanha nas redes sociais que contou com Lively, participações especiais de seu marido, Ryan Reynolds, e a ajuda de sua amiga, Taylor Swift, que contribuiu com a canção My Tears Ricochet para o filme e o trailer.

Somente na sexta-feira, 9, quando estreou nos Estados Unidos (a estreia no Brasil foi na quinta, 8), o filme classificado como acima de 13 anos arrecadou mais de US$ 24 milhões, enquanto o público sintonizava para ver Lively interpretar uma florista com um passado desafiador que se apaixona por um neurocirurgião sexy e abusivo interpretado por Justin Baldoni, que também dirigiu o filme. Ele arrecadou mais US$ 13,7 milhões no sábado e projeta-se que ganhe cerca de US$ 12 milhões no domingo.

O desempenho do filme é um impulso bem-vindo para a bilheteria, que ainda está cerca de 16% abaixo desde o último ano neste período.

“Romance puro não é um grande desempenho na bilheteria, mas ocasionalmente a história certa baseada no livro certo surge, e com uma protagonista feminina bem escalada, o filme ganha destaque”, disse David A. Gross, um consultor de cinema que publica um boletim sobre números de bilheteria. “Isso está acontecendo aqui.”

Críticas a ‘É Assim que Acaba’

As críticas foram medianas. O New York Times o chamou de “intermitentemente divertido, em momentos tocante, frequentemente ridículo e, com duas horas e dez minutos, quase ofensivamente longo.” No entanto, o público está dando notas altas. A pontuação do público no Rotten Tomatoes está pairando em 94% positivos e a pontuação de saída, conforme registrada pelo serviço de rastreamento CinemaScore, é A-.

Cena do filme'É Assim que Acaba', baseado em livro de Colleen Hoover, com Blake Lively e Justin Baldoni Foto: Nicole Rivelli/AP

O filme vai perder por pouco o primeiro lugar para o final de semana com o hit de Reynolds, Deadpool vs. Wolverine. O filme da Marvel em breve cruzará o limiar de US$ 500 milhões em sua terceira semana.

As coisas não foram tão boas para a adaptação de Lionsgate do jogo de vídeo Borderlands, que apesar do poder estelar de Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black, arrecadou uma estimativa de US$ 8,8 milhões. Foi um fracasso total para a comédia de ficção científica de 115 milhões de dólares do diretor Eli Roth.

