Em ‘Mundo Estranho’, Disney coloca casal gay em universo de Júlio Verne

A Disney revelou nesta segunda-feira, 26, uma prévia das primeiras imagens do filme de animação Mundo Estranho, que chegará aos cinemas em 25 de novembro, uma aventura inspirada em clássicos de aventura como Júlio Verne em que é exibido pela primeira vez um casal abertamente gay.

“A cena mostra um garoto que se mostra muito tímido na frente do menino que ele gosta, e seu pai entra e diz: ‘Prazer em conhecê-lo! Meu filho fala de você o tempo todo’ e envergonha ainda mais o filho. É muito lindo”, descreveu o desenhista de Mundo Estranho, Matthieu Saghezchi, no Twitter.

Mundo Estranho é “uma aventura original animada sobre três gerações (avô-pai-filho) superando suas diferenças enquanto exploram um mundo estranho, maravilhoso e às vezes hostil” em “uma aventura além do nosso mundo”, disse seu produtor, Roy Conli , durante uma visita a Madrid.

Cena da animação da Disney 'Estranho Mundo'

O filme segue a história da família Clade, que se encontra em um lugar completamente diferente de sua casa em Avalonia. Todos eles passaram por uma revolução tecnológica depois que o Searcher Clade descobriu uma planta chamada Pando, que produz grandes quantidades de energia. Em sua aventura, o Clade viaja por esta terra desconhecida descobrindo que, de fato, eles estão em um mundo estranho.

A família Clade também será acompanhada por seu cão de três patas, Legend, e Splat, uma criatura azul sem rosto e coberta de tentáculos do mundo alienígena. Nenhum deles fala mas, segundo o produtor, serão os que o espectador vai mais gostar, “especialmente Splat, que através da pantomima (inspirada no tapete Aladdin) vai conseguir comunicar com a família e fazer rir o público”.

Conli trabalha na Disney há 30 anos e foi, entre outras coisas, produtor de Planeta do Tesouro (2002), Enrolados (2010) e Operação Big Hero (2014).

Ele confessa que o que o atraiu para o projeto é a história do legado que é contada: “Don (Hall, o diretor) é obcecado por esse assunto e quer deixar algo para seus filhos no futuro - achei isso uma coisa legal. Além disso, a história do relacionamento de três gerações que ele conta parece incrível para mim”, explicou.

O produtor, que viu as imagens na tela grande pela primeira vez na segunda-feira, salientou que, embora o filme ainda esteja em pós-produção, já é possível ver o “incrível” trabalho de arte e design feito pela equipe.

“Nossa animação é tão boa por causa desse DNA que temos de desenhar à mão, embora tudo seja digitalizado depois, mas ainda fazemos os desenhos à mão como há 50 anos. Então a combinação dos dois me surpreende e eu amo como cada filme é diferente e fica mais inclusivo e melhor. Fiquei impressionado ao ver as imagens”, reconheceu.

Como o resto da sociedade, os filmes da Disney estão se abrindo para a diversidade, desde mostrar diferentes grupos étnicos a distintos grupos sexuais, e isso é algo do qual o produtor se sente “orgulhoso”. “Acho que coisas incríveis estão acontecendo na Disney, estamos contando histórias para pessoas de todo o mundo, para que elas possam se ver refletidas e estou super orgulhoso que o estúdio dê esse passo e essa mudança”, disse ele.

O elenco de vozes em inglês inclui Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, um homem de família que de repente se vê em uma missão imprevisível; Dennis Quaid como Jaeger Clade, o lendário explorador e pai de Searcher; Jaboukie Young-White como Ethan, o filho de 16 anos; Gabrielle Union como Meridian Clade, esposa de Searcher e uma “excelente piloto”, e Lucy Liu como Callisto Mal, a líder de Avalonia que lidera a exploração do estranho lugar.