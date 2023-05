Emma Stone é versão feminina de Frankenstein no teaser de ‘Poor Things’

O primeiro teaser do filme Poor Things, do diretor Yorgos Lanthimos, é divulgado pela Searchlight Pictures. Nele, podemos dizer que Emma Stone é uma versão feminina de Frankenstein. A estreia da produção foi marcada para 8 de setembro, nos Estados Unidos. Ainda não há confirmação no Brasil.

A atriz interpreta Bella Baxter na trama que promete ser uma mistura única de romance vitoriano e ficção científica. Na versão modernizada, a personagem é uma mulher trazida de volta à vida após ter seu cérebro substituído pelo de seu filho ainda não nascido, num processo semelhante ao de Frankenstein.

Com um rosto cheio de cicatrizes, Willem Dafoe é o brilhante cientista responsável pela ressurreição. A prévia começa com a atriz deitada em uma máquina, com uma pele pálida. Depois, o teaser apresenta um mundo sinistro repleto de cores saturadas.

O roteiro é de Tony McNamara, que adapta a obra homônima do escritor escocês Alasdair Grey, publicada em 1992. No elenco do longa, estão também Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Kathryn Hunter, Suzy Bemba e Wayne Brett.

Retorno às telas

Poor Things marca o retorno de Emma Stone, que estava longe do cinema desde Cruella, lançado em 2021 pela Disney. A obra também marca a segunda vez em que a atriz é dirigida por Lanthimos, após receber uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por A Favorita. Os dois também estarão juntos pela terceira vez em And, novamente com Willem Dafoe.