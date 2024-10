Filme de ‘Peaky Blinders’ anuncia retorno de diversos nomes da série; veja a lista

O filme será dirigido por Tom Harper, que comandou três episódios da primeira temporada de Peaky Blinders e, desde então, dirigiu os longas As Loucuras de Rose e Os Aeronautas. O longa também já teve confirmadas algumas estrelas que não fizeram parte do elenco da série e que serão introduzidas no filme, como Rebecca Ferguson, Barry Kheogan e Tim Roth. Detalhes de seus personagens permanecem em segredo.

Ainda sem previsão de estreia anunciada, o filme de Peaky Blinders se passará durante a 2ª Guerra Mundial e terá o retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby. Do elenco principal da série, o único ator que ainda não foi confirmado no filme é Paul Anderson, que viveu o irmão do protagonista, Arthur Shelby.