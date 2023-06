Glenda Jackson, atriz vencedora de dois Oscars e ex-deputada, morre aos 87 anos

Glenda Jackson, aclamada atriz vencedora de dois Oscars e ex-deputada britânica, morreu aos 87 anos nesta quinta-feira, 15. A informação foi confirmada pelo agente da artista, Lionel Larner, que informou que a atriz morreu em casa, em Londres, após uma doença repentina.

Glenda teve uma longa carreira no mundo do cinema, do teatro e também da política britânica. Conforme Larner, a artista havia recentemente completado as filmagens de The Great Escaper (O Grande Fugitivo, em tradução livre), filme que estrela ao lado de Michael Caine.

A atriz foi uma das mais reconhecidas nos anos 1960 e 1970 no Reino Unido. Ela foi vencedora do Oscar por Mulheres Apaixonadas, de 1970, e Um Toque de Classe, de 1973.

Glenda Jackson também ficou reconhecida por interpretar a Rainha Elizabeth I em uma série da BBC e um filme. Foto: Bob Dear / AP

Em 1992, ela se elegeu deputada e formou parte do governo do ex-primeiro ministro britânico Tony Blair. Glenda foi uma grande defensora dos direitos humanos, especialmente os das mulheres, e defendia o acesso ao aborto.

Ela passou 23 anos atuando como legisladora do Partido Trabalhista, mas decidiu voltar a atuar aos 82 anos, em 2016. Na ocasião, ela venceu um Tony pela atuação em Três Mulheres Altas, de Edward Albee, e estrelou uma temporada de Rei Lear, de William Shakespeare, na Broadway.

Glenda também é lembrada por ter interpretado a Rainha Elizabeth I duas vezes. Ela viveu a monarca britânica na série Elizabeth R, exibida pela BBC em 1971, pela qual recebeu um Emmy. No mesmo ano, ela voltou a atuar como Elizabeth no filme Mary Stuart, Rainha da Escócia. O longa teve cinco indicações ao Oscar.

Do interior da Inglaterra à coleção de prêmios

Glenda Jackson já foi vencedora de inúmeros prêmios, como o Oscar, o Tony Awards e o Emmy. Foto: Jackson Szenes / EFE / EPA

Glenda nasceu no dia 9 de maio de 1936 na cidade de Birkenhead, noroeste da Inglaterra. Filha de uma família de trabalhadores, a atriz conseguiu uma bolsa para estudar na Academia Real de Arte Dramática, em Londres, em 1954, após ter passado um tempo trabalhando em uma farmácia.

Em 1957, a artista estreou seus primeiros trabalhos no teatro, mas, entre 1958 e 1961, não conseguiu novos papéis, o que a levou a trabalhar em uma cafeteria. Mais tarde, Glenda colecionaria prêmios na atuação.

Além do Emmy, do Tony e dos dois Oscars, a atriz também já foi vencedora no prêmio BAFTA pelo filme Sunday Bloody Sunday, de 1971, em que viveu uma empresária divorciada que tinha uma relação com um artista bissexual.

Crítica da ex-primeira ministra Margaret Thatcher, Glenda decidiu se afastar da atuação para defender seus princípios na política. Ela chegou a atuar como subsecretária parlamentar no Ministério dos Transportes durante o governo de Blair, mas se colocou contrária a projetos de aumentar mensalidades universitárias do ex-primeiro ministro. Em 2011, a artista anunciou que não iria tentar se reeleger em 2015 e voltou aos palcos.

*Com informações da AP e da EFE