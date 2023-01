‘Indiana Jones’, ‘Barbie’ e ‘A Pequena Sereia’ estão entre as esperadas estreias de 2023

EFE - Neste novo ano, os cinemas terão o esperado retorno de personagens icônicos como Indiana Jones e John Wick, sem esquecer a pequena sereia Ariel e outras estreias cheias de expectativa como a da versão humana da Barbie.

O ano de 2023 também será marcado pelo retorno de Martin Scorsese com Assassinos da Lua das Flores, em cujo elenco estão Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Harrison Ford voltará à ação como o arqueólogo Henry Walton “Indiana” Jones no quinto filme dedicado ao personagem criado por George Lucas, Indiana Jones e o Chamado do Destino. James Mangold está no comando da nova parcela da franquia até agora dirigida por Steven Spielberg.

Embora haja pouca informação sobre a trama, sabe-se que ela estará ligada à trilogia original dos anos 1980 ao confrontar novamente Jones com os nazistas, mas que a maior parte do filme será ambientada nos anos 1960, durante a corrida espacial, quando a então União Soviética disputava a primazia com os Estados Unidos.

Depois de reviver Neo em Matrix Resurrections em 2021, Keanu Reeves mais uma vez agrada seus fãs com a estreia de John Wick 4: Baba Yaga, em 23 de março no Brasil.

O longa, cujas filmagens foram severamente adiadas pela pandemia, apresenta um novo caminho para John Wick (Keanu Reeves) derrotar a Alta Cúpula. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos.

Seu universo de ação também se expandirá para a televisão em 2023 com a série The Continental, um prequel que retoma o hotel do assassino dos filmes de Wick.

A polêmica adaptação do clássico da Disney A Pequena Sereia também chegará aos cinemas em maio de 2023 com a atriz e cantora Halle Bailey como protagonista, apesar das múltiplas rejeições e ataques racistas que sofreu de alguns dos seguidores do filme original.

A versão humana da pequena sereia desencadeou uma onda de comentários racistas nas redes sociais desde que foi anunciado que a protagonista seria afro-americana.

Outra personagem feminina que entrará na vida real em 2023 é a popular boneca Barbie do filme homônimo dirigido por Greta Gerwig (Lady Bird) e estrelado por Margot Robbie. Os poucos avanços da trama sugerem que Barbie e seu namorado Ken, interpretado por Ryan Gosling, ficarão presos no mundo real, e seguirão as dificuldades de se tornar uma mulher de verdade.

2023 também será o retorno de Martin Scorsese. O renomado diretor, que acaba de completar 80 anos, finalmente estreia Assassinos da Lua das Flores, que originalmente veria a luz do dia em 2022. É a adaptação do livro homônimo de David Grann, que segue os assassinatos em série dos nativos da tribo Osage na luta pelo petróleo na década de 1920.

Nesse filme, o diretor conta com os dois astros mais presentes em sua filmografia: Robert De Niro, com quem já trabalhou em outras oito ocasiões, entre elas Taxi Driver e O Irlandês, e Leonardo DiCaprio, astro de vários filmes de Scorsese, entre eles O Lobo de Wall Street (2013) e Os Infiltrados (2006).

O simpático encanador Mario Bros., popularizado no videogame Nintendo dos anos 1980, terá uma segunda chance nas telonas após o fracasso da primeira adaptação cinematográfica em 1993, com Super Mario Bros. O Filme.

O longa seguirá as aventuras de Mario, seu irmão Luigui e a princesa Peach em sua jornada para o Mushroom Kingdom e contará com atores como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Charlie Day nas vozes principais.

A franquia da Marvel também terá lançamentos esperados em 2023, como o filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 em maio e o filme de animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso em junho. Enquanto isso, o universo da DC Comics aguarda o lançamento de seu filme The Flash em junho, depois que seu protagonista, Ezra Miller, ganhou manchetes polêmicas: ele foi acusado de liderar uma seita, furtar e assediar uma jovem.