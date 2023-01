Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neve de 6 toneladas, dizem autoridades

O ator Jeremy Renner, gravemente ferido no domingo, 1º, foi atropelado por um removedor de neve pesando mais de 6,3 toneladas que ele usou para rebocar um carro em uma estrada particular coberta de neve, perto de sua casa em Reno, Nevada, disseram autoridades na terça-feira, 3.

A estrela de 51 anos sofreu ferimentos graves no domingo pela manhã perto de sua casa no estado de Nevada quando tentava desligar um limpa-neve PistenBully não tripulado que havia sido usado para ajudar a liberar um carro de um membro da família, soterrado por uma nevasca. A informação foi dada pelo xerife Darin Balaam, do condado de Washoe, durante uma entrevista coletiva na qual as autoridades ofereceram novos detalhes sobre o acidente.

Jeremy Renner em primeira aparição após sofrer acidente no 1º dia de janeiro. Astro foi atingido por um limpa-neve em sua casa. Foto: @jeremyrenner_instagram

Depois de liberar o carro com sucesso, Renner saiu do limpa-neve, que começou a se movimentar, afirmou o xerife. Ele disse ainda que Renner tentou voltar para o banco do motorista para parar o veículo, mas foi “atropelado”.

Na terça-feira, Renner, que passou por uma cirurgia na segunda-feira e teve “trauma no tórax e lesões na perna”, permaneceu em terapia intensiva em estado crítico, mas estável, segundo um comunicado de sua representante, Samantha Mast.

Renner, que foi levado de helicóptero a Reno, publicou nesta terça-feira uma selfie em que aparece na cama do hospital e com diversos hematomas no rosto.

“Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês”, escreveu Renner no Instagram.

Autoridades locais indicaram nesta terça-feira em coletiva de imprensa que não havia indícios de que o “acidente trágico” teve envolvimento de álcool ou drogas. Segundo o xerife Balaam, uma investigação foi aberta em função das “graves lesões” sofridas por Renner, incluindo vistorias em busca de sinais de falha mecânica do veículo.

O ator usava um PistenBully, ou ‘snowcat’, um veículo puxado por esteiras do tamanho de um caminhão projetado para remover neve.

Conhecido pelo papel de Gavião Arqueiro, Renner foi duas vezes indicado ao Oscar, por suas atuações em Guerra ao Terror (melhor ator) e Atração Perigosa (melhor coadjuvante).