Kevin Spacey é homenageado na Itália: 'Não me escondi, não fui viver em uma gruta'

ANSA - O ator americano Kevin Spacey, alvo de diversas acusações de crimes sexuais, está na Itália nesta segunda-feira, 16, para receber uma homenagem e disse que nunca se escondeu.

“Vivo minha vida a cada dia, vou ao restaurante, encontro pessoas, dirijo, jogo tênis, sempre encontrei pessoas generosas, genuínas e compassivas”, disse o astro à ANSA em Turim, no norte italiano.

O Museu do Cinema da cidade convidou Kefin Spacey para uma masterclass Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/ AP





O Museu do Cinema da cidade convidou Spacey para uma masterclass e vai premiá-lo com o troféu “Stella della Mole” (nome que faz referência à estrela situada no topo da Molle Antonelliana, edifício mais icônico de Turim) pelo conjunto de sua obra.

“Não me escondi, não fui viver em uma gruta”, acrescentou o ator, que ainda agradeceu ao cineasta italiano Franco Nero por tê-lo chamado para o filme O homem que desenhou Deus, que marca seu retorno à sétima arte após o escândalo de abusos sexuais.





Kevin Spacey assiste ao jogo entre Torino e Spezia em Turim, na Itália, onde está para receber homenagem Foto: Alessandro Di Marco/ EFE





“Serei grato a Franco Nero por toda a minha vida. O papel não importa, o importante é seu gesto. Ele me ligou e disse: ‘Independentemente de tudo, quero que você esteja no meu filme’. Isso significou muitíssimo, não só como pessoa, mas também como ator”, acrescentou.

Spacey já foi inocentado de uma acusação de abuso sexual movida pelo ator Anthony Rapp nos EUA, mas ainda responde a um processo no Reino Unido, onde um homem diz ter sido abusado pelo astro entre 2001 e 2004. Spacey nega, e o julgamento em Londres deve começar nos próximos meses.





