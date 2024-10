Mágoa do pai, dívida, amor e mais: 6 lições do documentário ‘Super/Man’ sobre Christopher Reeve

Também funciona como um filme de família, mostrando Reeve em seu papel de pai de três filhos – Matthew Reeve e Alexandra Reeve Givens, de um relacionamento anterior, do qual ele fugiu no auge da fama, e Will Reeve, com sua mulher, Dana Reeve. Com apoio inabalável, ela abandonou a carreira de cantora e atriz para cuidar do marido. Ela morreu de câncer em 2006, apenas dezoito meses depois dele, deixando o filho, então com 13 anos.

A tragédia é amenizada pela esperança que Christopher Reeve legou, especialmente com a Christopher & Dana Reeve Foundation, que investiu US$ 140 milhões na busca de uma cura para a paralisia da medula espinhal. O filme – que chegou aos cinemas 20 anos após a morte de Christopher Reeve, quase no mesmo dia – narra a determinação deles e não se esquiva dos momentos mais sombrios, como preocupações com dinheiro e os infinitos cuidados diários.