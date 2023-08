‘Missão: Impossível 7′: Cena importante do filme foi filmada em garagem de Tom Cruise; saiba qual

Missão: Impossível- Acerto de Contas Parte Um, o sétimo filme da franquia, se destacou nas salas de cinema pelas cenas de ação filmadas por Tom Cruise. Apesar de muitos registros terem sido verdadeiros desafios para o artista, Cruise filmou uma das cenas mais importantes do longa no conforto de casa.

Christopher McQuarrie, diretor do filme, revelou, em entrevista ao podcast Empire Spoiler Specials (via Screen Rant), ter escolhido a garagem do ator para algumas gravações do filme. As cenas envolveram revelações sobre Marie, interpretada por Mariela Garriga, uma mulher que fez parte do passado do protagonista, Ethan Hunt.

'Missão: Impossível- Acerto de Contas Parte Um' teve cena filmada em garagem de Tom Cruise. Foto: Paramount Pictures via AP

Segundo McQuarrie, ele estava enfrentando desafios para explicar a história de Marie durante a montagem do longa. “Toda aquela cena [do briefing da missão] aconteceu no decorrer de uma semana e foi filmada em um dia. Exceto pelas inserções, que filmamos na garagem de Tom na Flórida porque faltava um elemento”, contou o cineasta.

Ao perceber que mais cenas teriam de ser filmadas, o diretor imediatamente ligou para Cruise. “Levamos uma mesa, aquela bolsa, algumas fotos e uma arma, todos os adereços básicos, e fomos para a garagem de Tom na Flórida. [...] Refizemos tudo”, disse.

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um estreou nos cinemas no início de julho. O longa, que terá continuação, mostra Ethan Hunt em uma missão que parece ser a mais perigosa de todas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais